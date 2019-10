Abpfiff

Hertha unterliegt im heimischen Olympiastadion mit 2:3 der TSG Hoffenheim. Die Berliner begannen gut, hatten mehrere Gelegenheiten. Noch in der ersten Halbzeit wurden die Gäste dominanter und erarbeiteten sich per Doppelschlag eine 2:0-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit kämpften sich die Berliner durch einen sehenswerten Treffer von Lukebakio und den Ausgleich von Kalou wieder ran, hatten sogar die Möglichkeit, in Führung zu gehen. In der 80. Minute ließ die Defensive bei einer Ecke Benjamin Hübner jedoch arg frei, der köpfte zum Sieg für die TSG ein. Schade, da war mehr drin heute.