Gutes Omen? 🤔 In Duellen mit Schlusslichtern punkteten wir zuletzt konstant: In den vergangenen 12 Partien gegen Tabellenletzten gelangen 7 Siege und 4 Remis bei nur einer Niederlage. In 7 der 12 Spiele blieben wir sogar ohne Gegentor. 🤓 Weitermachen! 👏 #M05BSC #hahohe