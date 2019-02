Warum so böse?

Herthas Trainer Pal Dardai hatte in Gladbach eigentlich keinen Grund sich aufzuregen. 3:0 hieß es am Ende für seine Berliner. Dennoch lief er in der zweiten Halbzeit wie Rumpelstilzchen an der Seitenlinie entlang. Der Grund: Er ärgerte sich über den Vierten Offiziellen. Der habe über seinen Co-Trainer Rainer Widmayer mitteilen lassen, dass er Dardai gleich hoch auf die Tribüne verbanne. "Entweder er sagt das zu mir selbst oder gar nicht, das ist nicht in Ordnung", sagte Herthas Chefcoach. "Dafür habe ich keinen Respekt." Offenbar hatte sich Dardai zuvor darüber aufgeregt, dass Hertha mehr Gelbe Karten als der Gegner bekommen hat, obwohl der Trainer mindestens genauso viele strittige Szenen mit Gladbacher Beteiligung gesehen habe.