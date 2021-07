3:1 im Testspiel bei Babelsberg 03

Erstes Gegentor in der Vorbereitung, aber der dritte Sieg im dritten Testspiel für Hertha BSC: Der Fußball-Bundesligist setzte sich 3:1 (2:1) beim SV Babelsberg 03 aus der Regionalliga Nordost durch.

Hertha legte vor 1000 zugelassenen Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion gleich gut los, vor allem durch Suat Serdar, der in den ersten acht Minuten drei Mal aufs gegnerische Tor schoss. Aber Babelsberg hatte augenscheinlich nicht vor, den lockeren Sparringspartner zu geben.

Und da die Berliner in der Abwehr vor der Pause mehrmals nicht ganz so gut aussahen, gingen die Gastgeber sogar in Führung: Daniel Frahn, vor 15 Jahren für eine Saison in Herthas zweiter Mannschaft aktiv, traf in der 16. Minute per Kopf. Auch danach hatte der Regionalligist gute Gelegenheiten, beispielweise kurz vor der Pause, als Torwart Alexander Schwolow einen Kopfball von Petar Lela glänzend hielt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Angelegenheit auf dem Rasen allerdings bereits zugunsten des Favoriten gedreht. Nachdem zunächst Lela fast ins eigene Tor getroffen hätte, machte Davie Selke nach schöner Flanke von Lukas Klünter Mitte der ersten Hälfte den Ausgleich. Serdar legte für Hertha nach, es war sein erstes Tor im Trikot der Berliner.

Zur Halbzeit nahm Trainer Pal Dardai neun Wechsel vor, lediglich Jordan Torunarigha und Ruwen Werthmüller spielten weiter. Unter anderem ging auch Flügelspieler Javairo Dilrosun raus. Der Niederländer steht auf der Wunschliste von Feyenoord Rotterdam, wie Sportdirektor Frank Arnesen gegenüber mehreren niederländischen Medien bestätigte.

Einer der neuen Spieler in der zweiten Hälfte war Stürmer Jhon Cordoba, der schnell das 3:1 machte. Insgesamt kam die Partie nicht mehr an die unterhaltsame erste Halbzeit heran. Hertha dominierte gegen einen nun deutlich kraftloser wirkenden Gegner, erspielte sich aber nicht viele Chancen. Sehenswert war jedoch, wie Anton Kade an der Grenze des Babelsberger Strafraums unter anderem Torwart Marco Flügel aussteigen ließ. Doch der anschließende Schuss ging nicht ins Tor.