Boateng sollte bei Hertha BSC eine Führungsrolle übernehmen, auf, aber auch neben dem Platz. Das ist nur bedingt gelungen.

„Natürlich hätte er viel mehr auf dem Platz stattfinden müssen“, hat Herthas Sportvorstand Fredi Bobic am vergangenen Sonntag in der Sendung Doppelpass gesagt. Nur in 12 der bisherigen 24 Saisonspielen ist Boateng für Hertha zum Einsatz gekommen, lediglich fünf Mal stand er in der Startelf, zuletzt Anfang Oktober.



Boatengs Vertrag bei Hertha läuft bis Ende dieser Saison. „Vielleicht höre ich dann auf. Ich habe keine Angst und viele Projekte. Wenn ich ich die Kabine gehe, habe ich aber noch Lust zu spielen“, sagte er. Bei der Europameisterschaft im vorigen Jahr setzte ihn die ARD als Experten ein. „Ich denke, das mache ich für die WM wieder“, kündigte er im Ausblick auf den Herbst 2022 in Katar an. „Außerdem will ich eine eigene Sendung haben. Ich denke an eine Samstagabendshow.“ (dpa)

Kevin-Prince Boateng, 34, will neben der Karriere als Fußballprofi ins Film- und Fernsehgeschäft einsteigen. Der Spieler von Hertha BSC plant, wie er der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ sagte: „Mit ihm ist eine Freundschaft entstanden, und ich arbeite an einer TV-Serie, die von meinem Leben inspiriert ist, aber nicht über Fußball.“Boateng, der am Dienstag nach überstandener Coronainfektionstand, erzählte weiter: „Wir überlegen, dass von Stallone die Erzählerstimme kommt und dass wir beide kleine Rollen übernehmen.Boateng spielte in der Bundesliga für Borussia Dortmund, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt, nach etlichen Stationen im Ausland in England, Italien, Spanien und der Türkei kehrte er im Sommer zu seinem Jugendverein nach Berlin zurück.