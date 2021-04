Die Basketballer von Alba Berlin waren bester Laune, als sie sich am Samstagvormittag in der Münchner Rudi-Sedlmayer-Halle warm warfen für ihr Pokal-Halbfinale am Abend. Auch in der folgenden Teambesprechung sah noch alles normal aus. Doch gegen 15 Uhr kam die schlechte Nachricht: Das Final Four wurde kurzfristig abgesagt.

Vorausgegangen waren positive Corona-Tests bei zwei Spielern von Albas Halbfinalgegner BG Göttingen. Am Freitag sei ein Spieler positiv getestet worden, am Samstag ein weiterer, sagte Göttingens Geschäftsführer Frank Meinertshagen der dpa. „Das war eine sehr negative Überraschung zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt.“ Das Gesundheitsamt München habe aufgrund der „ermittelten Kontakt- und unklaren Gesamtsituation“ entschieden, dass das Halbfinale am Samstag nicht stattfinden dürfe, teilte die Basketball-Bundesliga (BBL) mit.

Göttingen stellte daraufhin einen Antrag auf Spielverlegung, dem stattgegeben wurde. „Es stand für uns außer Frage, dass wir eine Verlegung beantragen. Das müssen wir, weil viele Gelder, Sponsoren und Werbung, daran hängen“, sagte Meinertshagen. Da die Liga am Format mit zwei Halbfinals sowie Finale an einem Wochenende festhalten will, wurde das gesamte Finalturnier abgesagt. Es soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Damit gerät der Terminplan erneut durcheinander. Schon vor dem Start der Bundesliga-Saison im Herbst mussten mehrere Pokalspiele aufgrund von positiven Corona-Tests und den daraus resultierenden Quarantäne-Anordnungen verlegt werden. Damals war auch Alba direkt betroffen. Das Final Four war ursprünglich für Anfang November geplant gewesen.

Die Ansetzung für dieses Wochenende war bereits eine Notlösung gewesen und vom FC Bayern heftig kritisiert worden. Die Münchner treten am Dienstag und Donnerstag erstmals in den Play-offs der Euroleague an und Sportdirektor Daniele Baiesi bezeichnete den Termin kurz vor diesen wichtigen Spielen als „Schande“. Im ersten Halbfinale hätten die Münchner Gastgeber am Samstag um 16 Uhr eigentlich gegen Ulm antreten sollen. Die Mannschaften waren bereits in der Halle, als das Spiel etwa eine Stunde vor dem geplanten Beginn abgesagt wurde.

Die Suche nach einem neuen Termin für das Final Four gestaltet sich durch zahlreiche Nachholspiele sowie die Euroleague-Partien der Münchner schwierig. „Das ganz klare Ziel ist, den Pokal diese Saison noch zu Ende zu spielen“, sagte Stefan Holz der dpa. Erst vor wenigen Tagen hatte der BBL-Geschäftsführer die Ansetzung an diesem Wochenende allerdings mit den mangelnden Alternativen begründet. „Wir haben ungefähr 300 Mal darauf geschaut, aber wir haben keinen anderen Termin gefunden.“

Da die Nationalmannschaft Ende Juni ein Turnier um die Olympia-Qualifikation spielt, muss die Saison bis zum 13. Juni beendet sein. Bis zum Beginn der Play-offs in der BBL am 11. Mai sind es nur noch drei Wochenenden, wobei das kommende bei einer eventuell anstehenden Göttinger Quarantäne und ein weiteres durch ein mögliches Euroleague-Spiel der Münchner wegfallen könnten. Vermutlich müssen Holz und seine Kollegen noch weitere 300 Mal hinschauen, bis sie doch noch einen Termin für den Pokal finden.