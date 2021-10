Für Hertha BSC läuft es im Moment alles andere als rund. In der Fußball-Bundesliga verharrt die Mannschaft trotz millionenschwerer Investitionen von Lars Windhorst weiterhin nur im Mittelmaß, und auch außersportlich ist einiges im Argen.

Nun hat der Berliner Fußball-Bundesligist den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Wie der Tagesspiegel erfahren hat, wird Carsten Schmidt den Klub wieder verlassen. Er möchte aus persönlichen Gründen zurück nach München, wo er zuvor als Chef des Fernsehsenders Sky tätig war.

Hertha BSC wollte diese Information auf Nachfrage noch nicht bestätigen.

Schmidt war erst am 1. Dezember des vergangenen Jahres nach Berlin gekommen. Mit seiner Anstellung und der Neuorganisation der Geschäftsführung hatte Hertha große Hoffnungen verbunden. Nach seinem Weggang muss sich der Klub an der Spitze nun erneut neu aufstellen. (Mehr in Kürze.)