Nach plötzlichem Tod mit 43 So trauern Herthas Fans und Spieler um Kay Bernstein

Nach dem unerwarteten Tod von Hertha-Präsident Kay Bernstein trauern Verbände, Vereine und Spieler. Zahlreiche Profis des Berliner Fußball-Zweitligisten drückten in den sozialen Medien ihre Betroffenheit aus, darunter Marton Dardai, Gustav Christensen, Florian Niederlechner und Michal Karbownik. In ihren Instagram-Stories posteten sie die Todesmeldung und versahen diese mit betenden Händen und weißen Tauben.

Nader El-Jindaoui postete auf Instagram ein Foto von sich und Bernstein und schrieb dazu: „Vor ein paar Tagen haben wir das letzte Mal gesprochen... Ich kann nicht glauben, dass wir uns nicht mehr sehen werden. Ich kann nicht glauben, dass ich dir diese Worte nicht mehr persönlich sagen kann.

Danke für deinen Support. Du warst mein Rückenwind, du hast mir Sicherheit und dein Vertrauen geschenkt. Ich hatte keine Angst zu fallen, weil ich wusste, dass ich deine Unterstützung habe.“ Toni Leistner postete ein Foto von Bernstein und schrieb dazu: „Absolut fassungslos“.

„Und plötzlich ist es, als ob die Erde stillsteht“

Unter der Todesmeldung, die der Zweitligist am Dienstag in den sozialen Medien veröffentlichte, fanden sich tausende Kommentare von Hertha-Fans und ehemaligen Spielern wie Marco Richter und Davie Selke. Ein Fan schrieb: „Wir Herthaner, jetzt erst Recht“, ein anderer kommentierte: „Und plötzlich ist es, als ob die Erde stillsteht.“ Viele bezeichneten die Nachricht als „unfassbar“ und „schockierend“.

Der Podcast Hertha BASE postete: „Wir wissen nicht, wohin mit uns. Wir stehen unter Schock. Hier geht ein ganz toller Mensch viel zu früh von uns und hinterlässt eine junge Familie. Eine Tragödie.“

Die Website von Hertha BSC war am Dienstagnachmittag indes offenbar überlastet und daher nicht erreichbar, nachdem der Klub wenige Stunden zuvor den Tod öffentlich gemacht hatte. „Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt“, hieß es in der Mitteilung, die Hertha auf seiner Website veröffentlicht hatte.. Einige Fans riefen auf Twitter dazu auf, zum nächsten Heimspiel zu gehen, das am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf stattfindet. „Auf gehts für Kay“, schrieb ein User.

Die Ultra-Gruppierung Harlekins Berlin 98 baute ihre Website um, sodass nur noch ein großes Foto von Bernstein aus seiner Jugend im Stadion zu sehen war. Bernstein gehörte zu den Gründern der Gruppierung und war zeitweise sogar deren Vorsänger.