Niederlage im letzten Hauptrundenspiel Die Saison der Eisbären ist vorzeitig beendet

Noch während sich die Eisbären und die Schwennninger Wild Wings in der Verlängerung darum stritten, wer am letzten Spieltag der Hauptrunde einen Punkt mehr bekommt, wurde in Frankfurt bereits gefeiert. Denn in dem Moment, als klar war, dass die Löwen und die Augsburger Panther ebenfalls eine Zusatzschicht brauchten, stand auch fest, dass die Berliner nicht mehr auf Rang zehn springen können. Am Ende waren es drei Punkte Rückstand auf die Hessen, die sich in der Verlängerung 4:3 durchsetzten.

Nach einer durchweg verkorksten Saison, in der die Eisbären nur in der Schlussphase in Ansätzen überzeugten, fällt das Happy End nun also aus. Was einem kleinen Wunder gleichgekommen wäre. Entsprechend gefasst wirkten dann auch Spieler wie Fans, als das 3:4 feststand. Dass auch zum Schluss eine Niederlage stand, passt zu dieser Spielzeit. Zum Abschluss gab es immerhin Shakehands mit den Fans.

Als am Sonntagnachmittag die sechste Minute lief, verloren die Trommelschläge in der Fankurve der Eisbären zum erste Mal etwas an Kraft, folgte ein kurzer Moment des Innehaltens. Sehr schnell hatte sich offenbar herumgesprochen, dass die Frankfurter Löwen das 1:0 gegen die Augsburger Panther erzielten, womit allen Beteiligten in der Mercedes-Benz-Arena klar war, dass es nun schon ein Wunder braucht, damit die Berliner die zwei Punkte auf die Hessen aufholen.

Wir waren einfach nicht gut genug. Wir können niemandem die Schuld geben außer uns. Es war eine ungewöhnliche Saison für Berlin, aber die Fans waren fantastisch und standen die ganze Zeit hinter uns. Morgan Ellis nach dem vorzeitigen Saisonaus

Auch am letzten Spieltag der Hauptrunde gaben die Anhängerinnen und Anhänger alles, um ihre Mannschaft anzutreiben. Aber es waren ausgerechnet die Augsburger, die in dem Moment, als sich die Reihen in der Berliner Arena zur ersten Pause lichteten, mit ihrem Ausgleichstreffer für einen Stimmungsaufheller sorgten.

Der ganz große Jubel allerdings fiel aus, als der Hallensprecher Minuten später den Zwischenstand aus Frankfurt eher flüsterte als herausrief, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass die Eisbären ihren Fans in dieser Saison ziemlich viel zugemutet haben. Und in großer Regelmäßigkeit gegen Gegner wie Schwenningen gepatzt haben, die sich am Freitagabend selbst um die Chance gebracht haben, noch mal in den Kampf um die K.-o.-Runde einzugreifen.

Allerdings war den Gastgebern anzumerken, welcher Druck auf ihnen lastete. Immer wieder kamen die Berliner aus guter Position zum Abschluss, aber doch fehlte es lange Zeit an der nötigen Präzision und Wucht. Nach einer knappen halben Stunde allerdings platzte der Knoten vorerst mit Wucht. Erst verwandelte Matt White eine Vorlage von Alexandre Grenier, 64 Sekunden später erhöhte Giovanni Fiore auf 2:0.

Als in Berlin die 37. Minute lief, nahm der Nachmittag die nächste dramatische Wendung. Weil Jonas Müller als erster Berliner an diesem Nachmittag auf die Strafbank musste, nutzten die Schwarzwälder die eigene Überzahl zum Anschlusstreffer. Allerdings brandete Sekunden später lauter Jubel auf, weil auf der Videoleinwand die 2:1-Führung für Augsburg zu sehen war.

Wie schon nach dem ersten Drittel in Berlin gab es keinen wirklichen Grund zum Verschnaufen für die Berliner Fans. Denn wieder fiel ein Tor beim Spiel in Frankfurt, das einige Minuten hinterherhinkte. Die Löwen erzielten in Überzahl das 2:2. Womit das Fernduell erneut Würze erhielt.

Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer hatte das Frankfurter Comeback allerdings insofern einen Beigeschmack, als dass die Eisbären wieder merklich nervöser agierten und den Schwenningern Räume ermöglichten, die diese zu nutzen wussten. Nach knapp 50 gespielten Minuten in Berlin stand es nun 2:2. Und je weiter die Uhr sich in Richtung Ende der regulären Spielzeit drehte, umso weniger wollte den Hausherren gelingen.

Der Wahnsinn dieses Spiels offenbarte sich in den letzten Sekunden. Zunächst schien das vorzeitige Saisonaus besiegelt, weil die Schwenninger das 3:2 erzielten und auch Frankfurt wieder in Führung ging. Sekunden später fiel in beiden Stadien der Ausgleich. Allerdings sorgte die Verlängerung an beiden Orten für die letzte Gewissheit, dass es nicht reicht.

