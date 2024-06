Nina Mittelham mit spektakulärer Aufholjagd TTC Eastside holt sich den zehnten Meistertitel

Britt Eerland wird den TTC Eastside Richtung Österreich verlassen, die Niederländerin wechselt zu Linz AG Froschberg. Doch zuvor holte sie beim letzten Einsatz für ihren bisherigen Klub noch einen ganz wichtigen Punkt: Eerland gewann am Sonntagnachmittag ihr Einzel gegen Mateja Jeger.

Damit führte Eastside im zweiten Finalspiel gegen den TTC Weinheim 5:3 und war erneut deutscher Tischtennismeister. Das Hinspiel hatten die Berlinerinnen auswärts 6:3 für sich entschieden.

In der langen Erfolgshistorie des Vereins, der damit auch wieder das Double holte, ist es der zehnte Meistertitel. „Gewinnen ist immer schön. Das wird nie Routine. Jeder Titel ist anders“, sagte Präsident Alexander Teichmann nach der Siegerehrung in der nach dreieinhalb Jahren Umbauzeit im Frühling fertiggestellten GT-Halle in der Paul-Heyse-Straße.

Wegen ihrer Schulterprobleme war Eastsides deutsche Nationalspielerin Shan Xiaona wieder nur im Doppel eingesetzt worden, bei Weinheim fehlte die Nummer eins Bruna Takahashi erneut. Und wie im ersten Spiel lautete der Zwischenstand 3:3.

Danach holte Nina Mittelham vor 200 begeistert mitgehenden Zuschauern im Spitzeneinzel einen 0:2-Satzrückstand gegen Yuan Wan auf und gewann den entscheidenden Durchgang 11:1. „Der fünfte Satz war wirklich gut. Da habe ich ein paar Bälle gespielt, die ich nicht unbedingt treffen muss“, sagte Nina Mittelham.

Dieser Sieg war der Knackpunkt im Finale, wenige Minuten später gewann Britt Eerland ihr Einzel. Da der Titelgewinn feststand, wurde die Begegnung anschließend abgebrochen.