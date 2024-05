Real Madrid siegt dank Joselu FC Bayern München verpasst Champions-League-Finale durch späten Doppelschlag

Der FC Bayern München hat das Finale der Champions League auf dramatische Weise verpasst. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel lag durch ein Tor von Alphonso Davies in der 68. Minute bis kurz vor Schluss in Führung, doch dann patzte ausgerechnet der zuvor überragende Manuel Neuer. Einen Schuss von Vinicius ließ er abprallen und Joselu staubte ab (88.). Drei Minuten später war es erneut Reals in Stuttgart geborener Joker, der traf.

Das 2:1 (0:0) im Estadio Santiago Bernabéu reichte den Spaniern nach dem 2:2 im Hinspiel für den Einzug ins Finale. Dort trifft Real am 1. Juni im Londoner Wembleystadion auf Borussia Dortmund. Der BVB hatte am Dienstag durch ein 1:0 gegen Paris St. Germain das Finale erreicht. (Tsp)