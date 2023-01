Schmerzhafter Abgang für den 1. FC Union Julian Ryerson wechselt zu Borussia Dortmund

Am Samstag gab sich Julian Ryerson noch völlig entspannt. Nach dem Sieg des 1. FC Union im letzten Testspiel gegen Zilina dementierte der Norweger Gerüchte über einen möglichen Wechsel in der Winterpause. „Ich habe sehr gut geschlafen“, sagte Ryerson lächelnd. Die Medien hätten sich deutlich mehr mit dem Thema beschäftigt als er. Auf die Frage, ob es weitergehe mit ihm und Union, antwortete der Rechtsverteidiger: „Ja.“

Drei Tage später sieht die Welt bereits ganz anders aus. Ryerson wechselt zwar nicht nach England oder Italien, wie es zuvor spekuliert wurde, Union verlässt er dennoch. Wie Sky, Sport1 und Kicker übereinstimmend berichten, steht der 25-Jährige vor einem sofortigen Transfer zu Borussia Dortmund. Der BVB soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro nutzen. Beim Champions-League-Teilnehmer ist Ryerson als Ersatz für den verletzten Thomas Meunier eingeplant.

Der 1. FC Union wollte zum Thema am Dienstagnachmittag auf Anfrage keinen Kommentar abgeben. Beim öffentlichen Training fehlte Ryerson allerdings. Berichten zufolge soll der Medizincheck noch am Dienstag stattfinden und der Wechsel finalisiert werden. In Dortmund soll Ryerson einen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterzeichnen.

Auf den Außenbahnen wird es dünn

Für die Berliner ist der Abgang ein schwerer Schlag. Ryerson kam 2018 als völlig unbekannter 20-Jähriger von Viking Stavanger zu Union und war neben Kapitän Christopher Trimmel und Ersatztorwart Jakob Busk einer der letzten verbliebenen Aufstiegshelden. In den vergangenen Jahren hat sich der 15-malige Nationalspieler kontinuierlich weiterentwickelt und insgesamt 109 Pflichtspiele für Union bestritten. Bisher war er auch einer der Stellvertreter von Trimmel.

Mit seiner Lauf- und Zweikampfstärke sowie deutlichen Fortschritten im Spiel mit dem Ball hatte sich Ryerson bei den Berlinern zur Allzweckwaffe entwickelt. Seine Einsatzzeiten stiegen von Jahr zu Jahr. Ob als Schienenspieler auf der rechten oder linken Seite, halbrechter Verteidiger in der Dreierkette oder Sechser – der Norweger agierte überall mindestens solide, zuletzt meist deutlich besser als das.

In dieser Saison kam Ryerson in 21 der 23 Pflichtspiele zum Einsatz und gehörte zu den absoluten Stützen der Mannschaft von Trainer Urs Fischer. „Das wäre ein Verlust für die Mannschaft“, sagte Innenverteidiger Timo Baumgartl in einer Medienrunde.

Auf den Außenpositionen ist Union durch den Abgang sehr dünn besetzt. Für links stehen Niko Gießelmann und Neuzugang Jerome Roussillon zur Verfügung. Auf der rechten Seite ist Trimmel momentan die einzige Fachkraft. Dass der Kapitän das enorme Programm mit fast 36 Jahren alleine absolviert, ist ausgeschlossen. Die Umschulung einer Offensivkraft wie etwa Tim Skarke ist ebenfalls nicht allzu wahrscheinlich.

„Wir starten mit zehn Spielen in fünf Wochen. Die Anforderungen sind groß und dafür braucht man einen breiten Kader“, hatte Fischer nach der Generalprobe gegen Zilina am vergangenen Samstag gesagt. Es ist stark davon auszugehen, dass Manager Oliver Ruhnert noch mal aktiv wird und zeitnah einen Ersatz für Ryerson verpflichtet. Für den Bundesliga-Wiederbeginn am Samstag gegen Hoffenheim (15.30 Uhr, Stadion An der Alten Försterei) muss Fischer aber vermutlich mit der aktuell dünnen Besetzung auskommen.

