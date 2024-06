Scholz hofft auf „Fest des Zusammenhalts“ Habeck greift vor dem EM-Auftakt zum pinken DFB-Trikot – und zum Bier

Vor dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland bei der Fußball-Europameisterschaft haben sich mehrere Bundespolitiker zu Wort gemeldet.

So brachte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Wunsch nach einerm erfolgreichen und vielfältigen Heim-Turnier zum Ausdruck. „Endlich geht es los! Ich wünsche allen Fans eine gute Europameisterschaft, spannende Spiele und viel Stimmung auf den Rängen, Fanmeilen und vor dem Fernseher. Unseren Jungs drücke ich heute Abend beim Spiel gegen Schottland fest die Daumen“, teilte der Bundeskanzler bei „X“ mit.

Scholz freue sich auf ein buntes Fahnenmeer, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag in Berlin. „Aus seiner Sicht gilt: Je bunter, desto besser.“ Deutschland heiße Europa und alle Fußballfans herzlich willkommen und hoffe auch auf „ein Fest des Zusammenhalts“, sagte Büchner. „Neben Schwarz-Rot-Gold freut er sich auch über viele andere Farben und Flaggen der Turniermannschaften.“

Scholz drücke der deutschen Mannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Eröffnungsspiel gegen Schottland die Daumen und hoffe auf einen aus deutscher Sicht guten Turnierauftakt.

Im Stadion dabei sein will der Kanzler beim letzten Gruppenspiel des DFB-Teams gegen die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt am Main, wie Büchner mitteilte.

Habeck in Pink

Auch Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck meldete sich kurz vor der Partie zu Wort. „Der Freitag ist ein bisschen früher zu Ende als sonst, denn: EM fängt an. Es sind zwar noch Akten zu machen, aber die liegen am Montag auch noch da“, sagte der Grünen-Politiker in einem Video bei Instagram.

Gekleidet war Habeck im pinkfarbenen DFB-Trikot. Zum Schluss seiner Videobotschaft wünscht er „uns allen ein schönes Turnier“ – und greift sich gleich drei Bierflaschen.

Zuvor hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mitgeteilt, sie rechne mit dem EM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Zur Frage, wer Europameister werde, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Da folge ich bei Tippspielen immer meinem Herzen.“ Das könne sie in ihrer Außenpolitik ja nicht nur so halten, räumte sie ein: „Da muss manchmal der kühle Kopf noch dazukommen.“

Ihr Tipp für das Endspiel sei ein „nicht mehr geheimer Geheimtipp“ sagte Baerbock: „Portugal gegen Deutschland. Und mein Herzenssieger: Deutschland gewinnt.“ Ihr Tipp für das abendliche Spiel gegen Schottland: „Deutschland gewinnt.“ (dpa)