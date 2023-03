Sieg gegen den Euroleague-Titelverteidiger Alba Berlin gefällt sich in der Rolle des Spielverderbers

Alba Berlin präsentiert sich in den letzten Zügen der Euroleague-Hauptrunde als Spielverderber für die Gegner. Nachdem der Deutsche Meister vor einer Woche bereist die allerletzten Play-off-Hoffnungen von Bayern München zunichtegemacht hatte, bekam am Donnerstagabend Anadolu Istanbul einen mächtigen Dämpfer.

Alba besiegte den Euroleague-Champion von 2021 und 2022 in der heimischen MB Arena in einem begeisternden Spiel durch einen Putback-Dunk von Kapitän Luke Sikma 1,3 Sekunden vor Schluss 95:93. Anadolu liegt damit vier Spieltage vor dem Beginn der Play-offs weiter auf Rang elf. Um den Traum von der erneuten Titelverteidigung nicht frühzeitig aufgeben zu müssen, brauchen die Türken einen starken Schlussspurt und Ausrutscher der Konkurrenz. „Dieses Spiel fasst unsere Saison perfekt zusammen und zeigt, warum wir die Play-offs zu 99 Prozent verpassen werden“, sagte ein sichtlich geknickter Anadolus-Trainer Ergin Ataman.

Bei Alba ist die Stimmung hingegen wieder ausgezeichnet, auch wenn die Berliner als Tabellenvorletzter schon lange keine Chancen mehr auf die Play-offs haben. In den vergangenen Wochen ist ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen – und das endlich auch mal wettbewerbsübergreifend. Der Sieg gegen den Euroleague-Titelverteidiger war bereits der fünfte Erfolg in Serie.

„Das Team hat in dieser Saison einige Höhen und Tiefen durchgemacht. Aber wir arbeiten immer weiter und glauben, dass wir am Ende unser Ziel erreichen“, sagte Sikma und Trainer Israel Gonzalez freute sich vor allem über einen Fortschritt. „Wir verbessern unsere Defense von Spiel zu Spiel, und das ist der Schlüssel, um in der entscheidenden Phase der Saison bessere Chancen zu haben.“

