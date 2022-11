Sieg im letzten Pflichtspiel des Jahres gegen Köln Wie Weihnachten für Hertha BSC

Der Stürmer Mario Gomez hat in seiner Karriere Tor um Tor erzielt. Manchen aber ist er vor allem für ein Tor in Erinnerung geblieben, das er nicht erzielt hat. 2008 war das, bei der Europameisterschaft. Im Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich löffelte Gomez den Ball aus einem Meter über das leere Tor.

Sargis Adamyan, dem Mittelstürmer des 1. FC Köln, ist am Samstag, wenn auch aus mindestens 4,38 Metern, ein ähnliches Kunststück gelungen.

Adamyans Kollege Linton Maina hatte den Ball von links perfekt in die Mitte gepasst. Oliver Christensen, der Torhüter von Hertha BSC, war bereits überspielt, kein weiterer Verteidiger der Berliner in der Nähe.

Doch Adamyan schickte den Ball mit der Flugkurve einer startenden Rakete über die Latte. Die Anhänger von Hertha BSC im Olympiastadion stöhnten lustvoll auf. Und das nicht zum letzten Mal in diesem Nachmittag.

Hertha BSC hat sich in dieser Saison nicht gerade vom Schicksal gedrückt und geküsst gefühlt. Am Samstag aber konnten sich die Berliner definitiv nicht beschweren. Das Spielglück war ausschließlich auf ihrer Seite, nicht nur bei Adamyans spektakulär vergebener Chance zum 1:1 nach einer guten Viertelstunde.

Und so fand das wieder einmal zehrende Fußballjahr mit Abstiegskampf im Frühjahr und Abstiegskampf im Herbst für den Berliner Bundesligisten durch den 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die Kölner zumindest noch ein versöhnliches Ende.

Herthas Spieler feiern das 2:0. © Foto: IMAGO/Contrast

Hertha feierte den dritten Sieg dieser Saison – und den ersten gegen den FC nach zuvor fünf vergeblichen Versuchen.

Vor allem aber feierten die Berliner einen eminent wichtigen Erfolg, der ihnen im Kampf gegen den Abstieg ein wenig Luft verschafft und sie vor allem mit einem guten Gefühl in die lange WM-Pause verabschiedet. Durch den Sieg überwintert Hertha auf einem Nichtabstiegsplatz.

Nach der frustrierenden Niederlage unter der Woche beim VfB Stuttgart und dem Sturz auf den Relegationsplatz waren Wilfried Kanga und Ivan Sunjic bei den Berlinern in die Startelf zurückgekehrt. Davie Selke und Suat Serdar mussten dafür ihren Platz räumen. Zugleich bedeutete dies eine Rückkehr zum 4-3-3-System mit Lucas Tousart und Jean-Paul Boetius als Achtern.

Nach nicht einmal zehn Minuten durfte sich Trainer Sandro Schwarz in seiner Entscheidung bestätigt fühlen. Von der linken Seite flankte Marvin Plattenhardt punktgenau in die Mitte, Kanga war mit dem Kopf zur Stelle und brachte die Berliner 1:0 in Führung.

Flanken sind sonst das bevorzugte Stilmittel der Kölner, die auf diese Weise bereits zu sechs Toren gekommen sind. Aber Hertha beherrscht dieses Stilmittel offensichtlich auch.

Kanga ging nach seinem Tor zur Führung vor Freude und Erleichterung auf die Knie. Für den Ivorer war es das zweite Saisontor, ein wichtiges erneut, nachdem er vor knapp einem Monat schon den späten Siegtreffer gegen Schalke 04 erzielt hatte.

15 Auf diesem Tabellenplatz beendet Hertha BSC das Bundesligajahr.

Kapitän Marvin Plattenhardt, der Vorlagengeber, musste kurz darauf wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt werden; davon abgesehen aber hatte Hertha wenig Grund, mit dem Schicksal zu hadern. Adamyan vergab Mitte der ersten Hälfte eine weitere Großchance für die Gäste aus Köln, als er den Ball im Anschluss an Ecke aus zwei Metern nicht an Christensen vorbeibrachte.

Maina wiederum, der gebürtige Berliner auf Seiten des FC, lief allein auf Herthas Tor zu und setzte den Ball um Zentimeter am Pfosten vorbei. Und als Maina in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit tatsächlich traf, stand er meterweit im Abseits, so dass das vermeintliche 1:1 nicht zählte.

Die Defensive der Berliner sah in einigen Szenen nicht gut aus, Hertha verteidigte zeitweise recht luftig. Weil auch die Kölner nach dem Rückstand vor allem den Weg in die Offensive suchten, entwickelte sich für die 60.827 Zuschauer im Olympiastadion ein überaus unterhaltsames Duell mit viel Tempo und Chancen auf beiden Seiten.

Kanga hatte noch vor der Pause die Gelegenheit, seine bisherige Trefferquote in nur einer Halbzeit zu verdoppeln. Nach einem spektakulären Abwurf von Torhüter Christensen, einem beherzten Sprint und einer präzisen Vorlage von Dodi Lukebakio setzte Herthas Mittelstürmer den Ball ans Außennetz.

Kurz nach der Pause – es wurde langsam dunkel, nur der Himmel im Westen der Arena leuchtete noch Blassrot – schalteten die Zuschauer auf den Rängen die Taschenlampen ihrer Handys ein. Fast schon vorweihnachtlich funkelten die Lichter im letzten Bundesligaspiel vor dem Fest.

Und als Marco Richter mit seinem Abstauber nach nicht mal einer Stunde zum 2:0 abstaubte und damit zeitig alles klar machte, da fühlte sich Herthas Anhang tatsächlich reich beschenkt.

