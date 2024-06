„Sorgen dafür, dass Mbappé spielen kann“ Frankreich Kapitän soll trotz Nasenbeinbruchs auflaufen

Es war der Schreckmoment für das französische Team bei dieser EM. In der Schlussphase im Spiel gegen Österreich (1:0) am Montag krachte Starstürmer mit seinem Gesicht in den Rücken von Kevin Danso. Lange hielt der Kapitän der Équipe Tricolore mit schmerzverzerrtem Gesicht seine gebrochene Nase. Entsprechen groß war die Sorge, dass Mbappé am Freitag gegen die Niederlande in Leipzig (21 Uhr) ausfallen könnte.

Doch am Donnerstagnachmittag gab Trainer Didier Deschamps Entwarnung. „Es geht in die richtige Richtung. Wir werden dafür sorgen, dass er zur Verfügung steht.“ Mbappé werde dann eine Maske tragen.

„Es geht ihm sehr gut“, betonte auch Offensivkollege Antoine Griezmann. Die Schwellung durch den Nasenbeinbruch sei etwas zurückgegangen, sagte der 33-Jährige kurz vor Deschamps Ausführungen. Man werde bis zum letzten Moment warten, es werde davon abhängen, wie sich Mbappé fühle, schränkte Griezmann da noch ein.

Der Kapitän der Équipe Tricolore hatte am Mittwoch bereits gut gelaunt wieder das Training aufgenommen, allerdings erstmal nur individuell und mit einem großen Pflaster auf der Nase. Sollte er spielen, wird Mbappé eine Schutzmaske tragen, die für gewöhnlich aus Carbon gefertigt wird. (Tsp/dpa)