Nach einer knappen halben Stunde wollte Marco Rose erst mal nichts mehr sehen vom Spiel seiner Mannschaft. Gerade hatten die Bayern mal wieder haarscharf die Führung verpasst – woraufhin Gladbachs Trainer beide Händen auf den Rücken legte und dem Spielfeld den Rücken zudrehte.

Sekunden zuvor hatte die Borussia das torlose Remis nur noch gehalten, weil Keeper Yann Sommer den von Münchens Joshua Kimmich geschossenen Ball im Nachpacken zwar erst hinter der Linie zu fassen bekam, das Spielgerät die Kreidelinie aber nicht in komplettem Umfang überschritten hatte. Auch bis zum von der Fohlen-Elf heiß ersehnten Pausenpfiff hielt der Tabellenführer das 0:0, und kam am Ende sogar zu einem wundersamen 2:1-Erfolg über den Rekordmeister.

Gladbacher Fans erinnern an Hennes Weisweiler

Vor dem Anpfiff erinnerten die Fans in der Nordkurve mit einem Transparent („Erst mit Hennes Weisweiler legte die Borussia so richtig los“) an den legendären Gladbacher Meistertrainer, der am Donnerstag 100 Jahre alt geworden wäre. Als das Spruchband weggepackt war, legten allerdings nur die Gäste aus dem Süden los. Die erste Großchance für das Team von Hansi Flick gab’s nach acht Minuten: Von der linken Angriffsseite, wo Kingsley Coman dem Österreicher Stefan Lainer längt nicht letzten Male entwischt war, wanderte der Ball weiter zu Corentin Tolisso – dessen Schuss Thomas Müller zwei Meter vor dem Tor aber nicht mehr richtig erwischte.

Müller raufte sich die Haare. Und die Bayern machten einfach weiter. Nach einer Viertelstunde verpasste Mittelstürmer Robert Lewandowski seinen 17. Saisontreffer zwei Mal kurz hintereinander jeweils nur um wenige Zentimeter. Es folgte eine zehnminütige Verschnaufpause für Borussias Defensive. Dann tropfte eine zu kurze Kopfballabwehr der Gladbacher vor die Füße von Müller, bei dessen verdecktem Schuss von der Strafraumgrenze Lewandowski den Ball geschickt durch die Beine laufen ließ – und Sommer so zu einer Glanztat veranlasste.

60 Sekunden später erwischte Gladbachs Torwart Kimmichs Schuss gerade noch rechtzeitig auf der Torlinie. Übungsleiter Rose wendete sich kurz ab – und als er wieder zuschaute, erlebte er noch zwei weitere gute Bayern-Chancen durch Ivan Perisic und Leon Goretzka, dessen Kopfball einen Meter übers Tor strich.

Kampf um den Ball. Das Duell zwischen Gladbachs Nico Elvedi (r.) und Bayerns Leon Goretzka geht unentschieden aus. Foto: Federico Gambarini/dpa

Dann war Pause, die ganz in Weiß gekleideten Gastgeber konnten sich endlich sammeln und überlegen, wie sie der brutalen Übermacht der Münchner irgendwie Herr werden könnten. Obwohl in dem vom Dreier- auf einen Zwei-Mann-Sturm umgebauten Angriff der Borussia mit Marcus Thuram und Alassane Plea nichts zusammenlief, verzichtete Rose zunächst auf einen Wechsel – und ließ Thurams zuletzt so furiosen Offensivpartner Patrick Herrmann und Breel Embolo noch ein wenig auf der Reservebank sitzen.

Nach Wiederbeginn brauchte Flicks Ensemble nur vier Minuten, um sich für die furiose erste Hälfte zu belohnen: Kurz vor dem Sechzehnmeterraum passte Müller quer zu Perisic – und der Kroate, der schon nach 20 Minuten für den verletzten Tolisso in die Partie gekommen war, traf aus der Drehung ins Ziel. Schlussmann Sommer kam noch mit der rechten Hand an den Ball, war von Perisics Schuss aber offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt worden.

Nichts zu machen. Robert Lewandowski wurde streng bewacht. Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters

Nach einer knappen Stunde nahm Rose nun den ersten Tausch vor, für Mittelfeldakteur Laszlo Benes nahm der Schweizer Nationalstürmer Embolo die Arbeit auf. Der überraschende Lohn für die etwas mutigere Aufstellung folgte prompt: Nach einer Ecke stieg Linksverteidiger Rami Bensebaini recht allein gelassen in die Luft – und bezwang Nationaltorhüter Manuel Neuer mit einem wuchtigen Kopfball. Wenig später kam Herrmann für Plea aufs Feld – und köpfte gleich bei seiner ersten Aktion einen von Jonas Hofmann getretenen Freistoß einen Meter seitlich über das Tor.

Die Gladbacher hatten nun endlich Tritt gefasst, die Bayern – die schon eine Woche zuvor beim 1:2 gegen Leverkusen enormen Chancenwucher betrieben hatten – mussten sich grämen. „Deutscher Meister wird nur der FCB“, sangen ihre Fans trotzig. Um ein Haar wäre ihnen das Liedchen da schon in den Kehlen stecken geblieben: Bei einem Schuss von Lars Stindl versäumte es Embolo einen halben Meter vor der Torlinie nur, den Fuß hinzuhalten. Doch der dramatische Höhepunkt sollte noch folgen: Nach einem mit Gelb-Rot belegten Foul von Javi Martinez an Thuram verwandelte Bensebaini den fälligen Strafstoß – mit einem platzierten Schuss ins rechte untere Toreck, in der zweiten Minute der Nachspielzeit.