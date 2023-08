Spanien – England So sehen Sie das WM-Finale im Live-Ticker, TV und Live-Stream

Gastgeberland Australien verlor am Mittwoch das Halbfinale, stattdessen zog England nach einem 3:1-Sieg ins WM-Finale ein. Gegner im Stadion in Sydney ist Spanien. Beide Teams stehen zum ersten Mal in einem Endspiel einer Fußballweltmeisterschaft der Frauen.

Spanien gegen England im Fernsehen

Alle Spiele der Fußball-WM 2023 werden bei ARD und ZDF übertragen.

Spanien gegen England läuft am Sonntag ab 12:00 Uhr im ZDF, die Vorberichterstattung beginnt bereits um 11 Uhr.

Spanien gegen England im Livestream

Alle WM-Spiele laufen auch im Internet.

Spanien gegen England ist am Sonntag ab 12:00 Uhr im Livestream von „sportstudio live“ zu sehen, die Vorberichterstattung beginnt um 11:00 Uhr. Claudia Neumann kommentiert.

Spanien gegen England im Live-Ticker

Aktuelle News zur Fußball-WM der Frauen 2023

Der Tagesspiegel begleitet Sie mit tagesaktuellen Analysen, Hintergrundberichten und Livetickern durch die WM. Bei uns finden Sie: