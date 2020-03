Der Spielbetrieb der Fußball-Bundesliga wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus mit hoher Wahrscheinlichkeit erst ab dem kommenden Dienstag unterbrochen. So will es jedenfalls die Deutsche Fußball Liga (DFL). Ihr Präsidium hat diesen Vorschlag am Freitag den Mitgliedern unterbreitet, die wohl am Montag darüber abstimmen sollen.

Demnach soll der Spielbetrieb der Bundesliga und der Zweiten Liga ab dem 17. März bis einschließlich des 2. Aprils unterbrochen werden. Das heißt, dass der Spieltag am Wochenende wie geplant ohne Zuschauer stattfinden würde. Der 26. Erstliga-Spieltag in Deutschland soll „unter Berücksichtigung der lokalen Behörden“ komplett mit Spielen ohne Zuschauer in allen neun Stadien ausgetragen werden, heißt es in der Mitteilung der DFL. „Deshalb gilt selbstverständlich weiterhin, dass behördliche Anordnungen in jedem Fall umzusetzen sind.“

Den ersten Reaktionen zufolge halten einige es für nicht tragbar, den Spieltag überhaupt durchzuführen. Schließlich ist in den meisten anderen großen Ligen wie der spanischen und italienischen der Spielbetrieb längst unterbrochen ist, und im Amateurbereich wurde deutschlandweit bereits alles abgesagt. Am Freitagvormittag hat dann auch noch die Uefa beschlossen, die europäischen Wettbewerbe zunächst auszusetzen. Und Deutschland will nun fürs Wochenende die große Ausnahme machen? Wieso nur?

Eine Milliarde Euro Verlust

Ziel sei es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen, hieß es von der DFL. „Aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Klubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte.“ Eine sofortige Aussetzung des Spielbetriebs hätte nach Informationen der ARD-Sportschau, die sich auf Bundesliga-Insider bezieht, finanzielle Einbußen im Gesamtvolumen von bis zu einer Milliarde Euro zur Folge.

Da die Verträge diverser Spieler zum 1. Juli auslaufen, muss die Saison bis spätestens 30. Juni zu Ende gespielt sein. Eine Weiterführung des Spielbetriebs nach diesem Zeitpunkt könnte aus rechtlichen Gründen problematisch bis unmöglich werden. Auch die anstehende Fußball-Europameisterschaft, die in insgesamt elf europäischen und einer asiatischen Stadt ausgetragen werden soll, müsste dann abgesagt oder verschoben werden - ursprünglich hätte das Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei am 12. Juni stattfinden sollen. Die Uefa möchte am kommenden Dienstag darüber berate, das Turnier um ein Jahr zu verschieben und im Sommer 2021 austragen zu lassen.

Wie realistisch es ist, dass der Wunsch der DFL auch Wirklichkeit wird, ist noch unklar. So steht das für Montag angesetzte Spiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen zum Beispiel offenbar vor dem Aus. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) ordnete am Freitag die Absage an - unter anderem, weil vor dem Stadion mehr als 1000 Fans erwartet worden warn. Mit ähnlichen Begründungen könnten andere Spiele ebenfalls abgesagt werden.

Das Spiel zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden in der Zweiten Liga wird dagegen definitiv vom Spielplan entfernt. Zwei der Hannoveraner Spieler wurden positiv auf das Coronavirus getestet, die Mannschaft befindet sich derzeit in Quarantäne. Erzgebirge Aue muss dagegen gegen den SV Sandhause antreten, obwohl sich die Auer klar gegen eine Austragung des Spiels positioniert haben, nachdem sich zwei Fans mit dem Coronavirus infiziert hatten.