Der FC Schalke 04 hat seine letzte Chance genutzt: Mit dem ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga nach der leidigen Serie von 30 Partien ohne Erfolg haben die Gelsenkirchener die Einstellung des Negativrekordes von Tasmania Berlin abgewendet.

Mit Rückkehrer und Neu-Kapitän Sead Kolasinac gewann Schalke am Samstag gegen die TSG Hoffenheim mit 4:0 (1:0). Matthew Hoppe mit einem Dreierpack (42./57./63.) schoss die Schalker fast im Alleingang zum ersten Sieg seit dem 17. Januar 2020. Amine Harit (80.) setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt. Tasmania hatte in der Saison 1965/66 insgesamt 31 Partien hintereinander nicht gewonnen.

Im Topspiel verpasste es RB Leipzig, den FC Bayern von der Tabellenspitze zu verdrängen. Gegen Borussia Dortmund gab es eine 1:3 (0:0)-Heimniederlage. Jadon Sancho (55.) und Erling Haaland (71./84.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass der BVB den Rückstand auf die Bayern auf fünf Punkte verkürzte. Alexander Sörloth (90.) traf für Leipzig.



Zugleich verließ das Team des neuen Trainers Christian Gross erstmals seit dem achten Spieltag den letzten Tabellenplatz. Neues Schlusslicht ist der FSV Mainz 05 nach einer 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt. André Silva mit zwei verwandelten Elfmetern (24./72.) sorgte für einen erfolglosen Einstand des neuen Mainzer Trainers Bo Svensson.

In der Spitzengruppe haben sich der 1. FC Union Berlin und Bayer Leverkusen nach Rückständen jeweils noch einen Punkt erarbeitet. Die Berliner drehten durch Tore von Sheraldo Becker (29.) und Robert Andrich (52.) zwar einen 0:1-Rückstand gegen den VfL Wolfsburg, mussten aber mit einem 2:2 (1:1) zufrieden sein. Renato Steffen (10.) und Wout Weghorst (66./Foulelfmeter) trafen für die Niedersachsen, bei denen Maximilian Arnold nach einer Notbremse Rot sah (51.).

Leverkusen kam gegen den SV Werder Bremen zu einem 1:1 (0:0). Nach dem Bremer Treffer von Ömer Toprak (52.) erzielte Patrik Schick (73.) den Ausgleich.

Der formstarke SC Freiburg hat mit einem 5:0 (2:0)-Schützenfest die Abstiegsnöte beim 1. FC Köln vergrößert. Die Breisgauer festigten nach den Treffern von Ermedin Demirovic (18.), Nicolas Höfler (39.), Roland Sallai (59.), Philipp Lienhart (69.) sowie Lucas Höler (79.) und dem fünften Sieg in Serie ihren Platz in den Top Ten. Köln hingegen rutscht im Falle eines Sieges von Arminia Bielefeld an diesem Sonntag gegen Hertha BSC auf den Abstiegsrelegationsplatz 16 ab.

Bereits am Freitagabend hatte Borussia Mönchengladbach den FC Bayern mit 3:2 (2:2) bezwungen und dem deutschen Rekordmeister die zweite Saisonniederlage beigebracht. Durch die Niederlage von Leipzig bleiben die Münchner aber weiter Tabellenführer. (dpa)