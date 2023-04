Über 27.000 verkaufte Tickets in Nürnberg Die Nationalelf erwartet große Kulisse

Bereits 27.000 Tickets sind für das anstehende Länderspiel gegen Brasilien verkauft. Bevor das deutsche Nationalteam am kommenden Dienstag in Nürnberg auf den letztjährigen Südamerikameister trifft, steht am Freitag noch die Begegnung mit den Niederlanden an.

Schon das erste Spiel des Jahres gegen Schweden besuchten über 20.000 Zuschauer. Es zeigt, dass der Frauenfußball nun auch endgültig in Deutschland angekommen ist. Der Schwung der erfolgreichen Europameisterschaft aus dem vergangenen Sommer konnte mitgenommen werden.

Das bemerken auch die Spielerinnen selbst. Sydney Lohmann bezeichnet die 27.000 verkauften Karten bereits als eine „beachtliche Zahl.“ Gleichzeitig hofft die Mittelfeldspielerin vom FC Bayern, dass die Ticketverkäufe noch weiter steigen, ein paar Tage seien laut ihr schließlich noch Zeit. Über die bisherigen Zuschauererfolge freue sie sich, genauso wie ihre Mitspielerinnen, dennoch: „Wir alle nehmen wahr, wie viele Zuschauer momentan kommen. Ob es in den Vereinen ist oder bei Länderspielen, in ganz Europa. Das ist super schön.“

Melanie Leupolz steht vor ihrem Comeback

Nach der Verlängerung mit Trainerin Martina Voss-Tecklenburg am vergangenen Montag soll gegen die Niederlande möglichst der erste Sieg des Jahres eingefahren werden. Nachdem es gegen Schweden nur zu einem torlosen Unentschieden reichte, will das Team nun wieder zurück in die Erfolgsspur.

27.000 Tickets wurden für das Duell zwischen Deutschland und Brasilien bereits verkauft.

Mit dabei sein wird erstmals seit November 2021 auch wieder Melanie Leupolz. Die 28-Jährige kehrte nach ihrer Schwangerschaftspause in das deutsche Aufgebot zurück. Ihre Anreise war aufgrund eines im Champions-League-Viertelfinale zugezogenen Nasenbeinbruchs zunächst unklar. Weitere Untersuchungen brachten allerdings Klarheit über die Schwere der Verletzung. Demnach müsse die Mittelfeldspielerin nicht vom DFB-Team abreisen.

Neben dem Comeback von Leupolz steht allerdings auch ein Rücktritt an. Die frühere Kapitänin der Nationalelf Dzsenifer Marozsan wird gegen die Brasilianerinnen ihr letztes Länderspiel bestreiten. Lohmann selbst beschreibt die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon als „eine grandiose Kickerin.“ Das betont auch Merle Frohms, die Marozsan als ein „absolutes Vorbild“ betitelt.

Wir alle nehmen wahr, wie viele Zuschauer momentan kommen. Sydney Lohmann, Mittelfeldspielerin vom FC Bayern München

Gleichzeitig richten beide Spielerinnen den Blick in die Zukunft. Denn dort wartet im Sommer bereits die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Nach dem erfolgreichen Turnier im letzten Sommer zählt das DFB-Team auch in diesem Jahr zum engen Favoritenkreis. Gleiches gilt für die Niederländerinnen, die bei der WM 2019 zuletzt Vize-Weltmeisterinnen wurden.

Mit Blick auf das anstehende Turnier dürfte Deutschland in der Länderspielpause also eine erste Standortbestimmung erwarten. Im Sommer bietet sich dann direkt die nächste Chance, die Euphorie rund um den Frauenfußball weiter zu entfachen. Sydney Lohmann dürfte das in jedem Fall freuen.

Zur Startseite