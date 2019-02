Kurz vor dem Anpfiff kamen die Leute noch die Friedrich-Friesen-Allee hoch. Vor dem Kassencontainer stand eine lange Schlange, die Tribüne im Amateurstadion von Hertha BSC war bereits gut gefüllt, und im Block in der Ecke hatten sich die Ultras des Berliner Fußball-Bundesligisten häuslich eingerichtet. Es kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass Hertha ein europäisches Schwergewicht wie Paris St. Germain zu einem internationalen Pflichtspiel empfängt. Und wenn es nur die Youth League ist und die beiden U-19-Teams aufeinander treffen. „In Europa kennt euch keine Sau!“, sangen die Ultras von Hertha BSC. Und zumindest der Nachwuchs der Pariser wird daran in dieser Saison nichts mehr ändern können. Die Gäste führten vor 1831 Zuschauern zwar lange mit 1:0 gegen Hertha, mussten sich dem Team von Trainer Michael Hartmann aber am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Während PSG nach dem Spiel standesgemäß mit dem Privatjet nach Paris zurückflog, geht es für Hertha im März mit dem Achtelfinale weiter.

Unter dem Tribünendach saß fast die komplette Profimannschaft von Hertha, die direkt nach ihrer Trainingseinheit ins Amateurstadion gekommen war. Aus dem Kader des Bundesligisten standen Florian Baak und Dennis Jastrzembski für die U 19 auf dem Platz, dazu Florian Krebs und Nikos Zografakis aus der U 23 – und Omar Rekik, der Bruder von Hertha-Profi Karim Rekik, als Kapitän. Die Berliner hielten gegen den Favoriten aus Paris gut mit, machten es bis zum Strafraum ordentlich, scheiterten aber in unschöner Regelmäßigkeit am letzten Pass, so dass es für die Gäste nur selten richtig gefährlich wurde. Hertha kam in der ersten Halbzeit nur zu einer guten Chance, als Krebs mit seinem Schuss aus rund zwölf Metern knapp das Tor verfehlte.

Die Franzosen wirkten lange furchtlos und entschlossen

Die besseren Gelegenheiten hatten die Gäste. Trotzdem benötigten sie eine Standardsituation, um in Führung zu gehen. Linksverteidiger Timotée Pembele wuchtete den Ball nach der ersten Ecke für PSG an den Innenpfosten, von dort sprang er ins Tor. Zum Jubel sprintete die komplette Mannschaft zur Eckfahne vor der Hertha-Kurve, Bierduschen und Beschimpfungen einfach ignorierend. Furchtlos und entschlossen, so wirkten die Franzosen nicht nur in diesem Moment. Als es Tanguy Coulibaly einmal übertreiben und seinen Gegenspieler Floria Baak der Lächerlichkeit preisgeben wollte, indem er den Ball mit der Hacke über ihn hinweglupfen wollte, bekam er von Herthas Innenverteidiger ein paar deutliche Worte zu hören.

Wucht und Schnelligkeit, das sind die hervorstechenden Eigenschaften der Pariser. Als ihr größter Star aber gilt ein spindeldürres Bürschchen, das noch in der U 17 spielen darf und unter all den Kanten wie ein Zwölfjähriger wirkte. Trotzdem trägt Kays Ruiz-Atil die Nummer 10, und im vergangenen August, wenige Tage nach seinem 16. Geburtstag, hat er seinen ersten Profivertrag bei PSG unterschrieben. Dass Ruiz-Atil, marokkanischer U-17-Nationalspieler, gepflegt mit dem Ball umzugehen versteht, war nicht zu übersehen. Allerdings fehlt es ihm, selbst gegen A-Jugend-Spieler, noch erkennbar an körperlicher Robustheit.

Hertha ließ sich weder von Kraft noch Können der Franzosen einschüchtern, sondern drängte in der zweiten Hälfte mit mehr Verve auf den Ausgleich. Gefährlich wurde es vor allem, wenn Florian Krebs seine Füße im Spiel hatte. Erst verfehlte Herthas Mittelfeldspieler mit einem Freistoß knapp das Tor, eine Viertelstunde vor Schluss traf er dann mit einem Dropkick unter die Latte zum 1:1. Und es sollte sogar noch besser kommen. Zografakis wuchtete den Ball fünf Minuten vor Schluss zum 2:1 für Hertha ins Netz – was zu der Erkenntnis führte, dass auch 1831 Zuschauer ordentlich lärmen können.