Was ist neu?

Die Geräuschkulisse. Nach EM, Zweiter Liga und DFB-Pokal wird jetzt auch die Bundesliga wieder vor Fans im Stadion gespielt. Es sind zwar nur maximal 25.000 zugelassen, aber, hey: Was heißt nach anderthalb Jahren Pandemie und fast anderthalb Jahren Geisterspielen „nur“?

Radio Müller ist jedenfalls künftig nur noch auf Kurzwelle zu empfangen. Auch das traurige Plop-Plop, wenn Fuß auf Ball trifft, bleibt uns künftig erspart. Und weil in den Stadien sogar Tiere wieder zugelassen sind, wird Geißbock Hennes IX. zum ersten Mal nach 533 Tagen wieder einem Fußballspiel des 1. FC Köln beiwohnen – hüstel, hüstel – dürfen.

Wer sind die Frühstarter?

Für Hertha BSC kann die Saison gar nicht kurz genug sein. Idealerweise sollte sie nur aus einem Spiel bestehen, dann wären die Berliner endlich ein stabiler Europapokalteilnehmer. Denn an keinem der 34 Spieltage erzielt Hertha mehr Tore als am ersten. Im Schnitt sind es 1,71. Erster Spieltag? Kann Hertha!

Die letzte Niederlage datiert aus dem Sommer 2011. Seitdem gab es zum Auftakt sechs Siege und zwei Unentschieden. Für den 1. FC Köln, Herthas Gegner am Sonntag, sind das alles andere als verheißungsvolle Aussichten. Gut möglich also, dass sich Hennes IX. am Sonntagabend wünscht, er hätte seinen heimeligen Stall nie verlassen.

Wen jagen die Bayern?

Neun Meistertitel nacheinander. Das ist natürlich … Nein, ist für die Rekordbayern immer noch nicht der Rekord. Weder national noch international. In Berlin, hinter der großen Mauer, gab es einen Verein, der sogar nooooooch erfolgreicher war. Der BFC Dynamo holte in der DDR von 1979 bis 1988 zehn Mal am Stück die Meisterschaft.

Im Südpazifik können sie selbst darüber nur lachen. Der Tafea FC aus Port Vila im Inselstaat Vanuatu gewann den nationalen Titel in der PVFA Premier League von 1998 an sogar 15 Mal in Folge und hält damit den Weltrekord. Ach, wie schön, dass selbst die Bayern noch Ziele haben.

Was macht Hoffnung?

Besonderen Einfallsreichtum lässt sich dem Spielplaner der Deutschen Fußball- Liga nicht unbedingt nachsagen. Dafür kennt er sich offenbar bestens aus in den Annalen der Bundesliga. Bereits zum sechsten Mal seit 2001 treffen die Bayern und Borussia Mönchengladbach am ersten Spieltag der Saison aufeinander. An diesem Freitag eröffnen sie sogar die 59. Spielzeit der Bundesliga.

2001 gewannen die Gladbacher gegen die Bayern im heimischen Stadion 1:0. Exakt zehn Jahre später gewannen die Gladbacher gegen die Bayern in München 1:0. Und wieder exakt zehn Jahre später … Seitdem die DFL allerdings 2002 das Eröffnungsspiel am Freitagabend eingeführt hat, hat der Meister zum Saisonstart nicht mehr verloren. Die letzte Auftaktniederlage datiert von 2001. Der Meister hieß Bayern München und musste in … (siehe oben).

Und sonst?

Läuft es einfach nicht für Julian Nagelsmann. Der neue Trainer der Bayern hat in der Vorbereitung kein einziges Spiel mit seinem Team gewonnen, und der erste Titel der Saison ist auch schon futsch. Bei der Wahl zum erotischsten Trainer der Liga landete Nagelsmann hinter Markus Weinzierl und Marco Rose nur auf Platz drei.