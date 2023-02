Vor dem Kellerduell mit Werder Bremen Marco Gebhardt soll Turbine Potsdam vor dem Abstieg retten

In Potsdam waren sie sich am Samstagnachmittag alle einig. Das Spiel gegen Bayern München sei nicht der Gradmesser gewesen, sondern die kommenden Duelle mit den Teams, die ebenso wie Turbine weiter unten angesiedelt sind in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Nach der 0:3-Niederlage gegen Bayern ging der Blick daher sofort in Richtung des nächsten Spiels.

Bereits am Mittwoch empfängt Turbine im Nachholspiel Werder Bremen im Karl-Liebknecht-Stadion (19.30, Magentasport). Ob dort Interimstrainer Dirk Heinrichs erneut auf der Bank sitzen wird, ist unklar. Denn am Dienstag verkündete Oberligist Blau-Weiß 90 auf seiner Website, dass dessen Trainer Marco Gebhardt, ehemaliger Bundesliga-Profi von Eintracht Frankfurt und 1. FC Union, auf Heinrichs folgen soll.

„Die Gespräche laufen, wir sind mit mehreren Kandidaten in sehr engen Verhandlungen und ich hoffe, dass wir bis zum Beginn der nächsten Woche einen Namen präsentieren können“, hatte Turbine-Präsident Karsten Ritter-Lang noch am Samstag gesagt. Nun bestätigte er auf Anfrage der „Märkischen Allgemeinen“ die Einigung mit Gebhardt. Zuvor war klar gewesen, dass Heinrichs das Traineramt nicht langfristig übernehmen kann, da ihm die nötige A-Lizenz fehlt, die in der Ersten Bundesliga erforderlich ist.

Wer auch immer am Mittwoch gegen Bremen auf der Bank sitzen wird, die Zielvorgabe wird die gleiche sein. „Da muss ein Sieg her“, hatte Heinrichs bereits am Samstag gesagt. Nach dem Bayern-Spiel blieb Turbine also kaum Zeit zum Durchatmen. Das kann einerseits gut sein, denn so halten sich die Potsdamerinnen nicht unnötig lange mit dem Ergebnis des letzten Spiels auf. Andererseits bleibt nicht viel Zeit, an Fehlern zu arbeiten und sich intensiv auf die nächste Aufgabe vorzubereiten.

Gegen Werder, das einen Platz vor Potsdam steht, könnte es möglicherweise auf die kleinen Details ankommen. Das Hinspiel endete 1:1, Turbines einziger Punkt in der bisherigen Saison. Die beiden Teams bewegen sich auf einem ähnlichen spielerischen Niveau und werden am Mittwoch vor allem über den Kampf ins Spiel finden wollen. „Brutaler Abstiegskampf, immens wichtig für uns und eines dieser Sechspunktespiele“, blickte Anna Wellmann im Podcast mit Radio Potsdam voraus.

Mit Hoffnung und Selbstbewusstsein

Dabei stimmt Wellmann die Wintervorbereitung hoffnungsvoll: „Wir haben auf jeden Fall sehr viel im athletischen Bereich gearbeitet und haben versucht, uns da fitter zu machen, für 90 Minuten kampfbereit zu sein und ich glaube, dass wir das auch sind.“ Tatsächlich schlugen sich die Potsdamerinnen bereits gegen Bayern recht ordentlich und konnten in einigen Phasen körperlich mithalten. Trotz des deutlichen Übergewichts, sowohl im Ballbesitz, den herausgespielten Chancen und abgegebenen Torschüssen, war Turbine zumindest in einer Statistik besser – und die dürfte Mut machen. So konnte Potsdam mehr direkte Zweikampfduelle für sich entscheiden.

Ein Umstand, der gegen Bremen sehr wichtig werden dürfte. Generell trat die Defensive Potsdams körperbetont auf gegen Bayern. Dabei machte sich die Rückkehr von Teninsoun Sissoko in die Startelf bemerkbar, die zuletzt immer wieder aufgrund von Verletzungen oder Krankheit gefehlt hatte. Trotz der kurzen Eingewöhnungszeit harmonierte sie sehr gut mit Neuzugang Paige Culver in der Innenverteidigung.

Doch nur gut zu verteidigen, wird am Ende nicht reichen. Potsdam braucht Tore und wird gegen Werder auch mal dazu gezwungen sein, sich mit Ball etwas einfallen zu lassen. Wie dieser später im Tor landet, sei Wellmann dabei egal. „Letztendlich brauchen wir Punkte und im Abstiegskampf ist uns dann egal, wie das Spiel aussieht, Hauptsache wir holen die Punkte“, so die Torhüterin. „Wenn wir dann am Ende mit schönen Kombinationen mal ein Tor schießen, ist das auch schön, aber wenn es ein ekliger Standard und ein 1:0, ist das auch okay.“

Danach hatte es auch im Hinspiel zunächst ausgesehen. Per Freistoß auf den Kopf von Irena Kuznezov waren die Potsdamerinnen in Führung gegangen, kassierten kurze Zeit später aber den Ausgleich. Ein erneutes Unentschieden könnte Turbine am Mittwochabend allerdings zu wenig sein. Schließlich beträgt der Abstand mittlerweile neun Punkte auf das rettende Ufer. Gegen Bremen, anschließend Duisburg am Sonntag und eine Woche darauf in Köln müssen eigentlich drei Siege her. Der erste soll gegen Bremen geholt werden.

Dafür scheint Heinrichs gute Vorarbeit geleistet zu haben für seinen Nachfolger Gebhardt. „Wir haben zusammen mit Dirk Heinrichs in den letzten zwei Wochen auch viel im taktischen Bereich gemacht und der stellt uns da sehr gut ein“, sagt Wellmann. „Deswegen ist das Gesamtpaket schon so, dass wir mit Hoffnung und ein bisschen Selbstbewusstsein an die Aufgabe gegen Bremen herangehen.“

