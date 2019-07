Die brasilianische Polizei hat die Ermittlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Fußballstar Neymar eingestellt. Die leitende Ermittlerin Juliana Lopes Bussacos habe die Anschuldigungen eines Models gegen den Stürmer des französischen Erstligisten Paris Saint Germain eingehend geprüft und sich dazu entschieden, keine Empfehlung für eine Klageerhebung abzugeben, berichtete das Nachrichtenportal G1 am Montag.

Die Staatsanwaltschaft muss nun innerhalb von 15 Tagen über das weitere Vorgehen entscheiden. Sie kann entgegen der Empfehlung der Polizei Anklage gegen Neymar erheben, den Fall zu den Akten legen oder weitere Ermittlungen anordnen. Das Model wirft Neymar vor, sie Mitte Mai in Paris in angetrunkenem Zustand und „mit Anwendung von Gewalt“ zum Sex gezwungen zu haben. Neymar räumt zwar ein, die Frau in Paris getroffen zu haben, wies die Vergewaltigungsvorwürfe allerdings stets zurück und spricht von einer einvernehmlichen Beziehung.

Im Juni war Neymar in seiner brasilianischen Heimat von der Polizei fünf Stunden lang zu den Vergewaltigungsvorwürfen Frau befragt worden. Zu seiner Entlastung veröffentlichte Neymar Chat-Botschaften mit der Brasilianerin und intime Fotos, die sie ihm geschickt hatte. Die brasilianische Polizei leitete daraufhin aber Ermittlungen gegen den Fußballer ein: Die Veröffentlichung intimer Fotos ist in Brasilien strafbar.

Gegen das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer wiederum erstattete die Polizei Anzeige wegen Verleumdung. Najila Trindade Mendes de Sousa hatte der Polizei Bestechlichkeit unterstellt. In einem Interview mit dem Fernsehsender SBT sagte sie: "Die Polizei ist käuflich, oder? Oder bin ich verrückt?" Trindade gab an, dass aus ihrer Wohnung ein Tablet gestohlen wurde, auf dem sie ein Video von einer zweiten Begegnung mit Neymar aufbewahrte. Dieses Video soll ihren Angaben zufolge Belege enthalten, dass Neymar sie vergewaltigte. Mehrere Anwälte hatten wegen Widersprüchen in ihren Aussagen abgelehnt, Trindade weiter zu vertreten. (Tsp, dpa)