1. FC Union trifft auf Ajax Amsterdam „Das Los klingt für uns nach Europapokal-Glanz“

Der 1. FC Union trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf Ajax Amsterdam. Das ergab die Auslosung am Montagmittag in Nyon. Die Niederländer haben neben 36 nationalen Meisterschaften auch sechs Europapokale in ihrer Vitrine stehen. Der letzte internationale Titel datiert allerdings aus dem Jahr 1995.

„Union gegen Ajax Amsterdam – das ist ein tolles Los und klingt für uns nach Europapokal-Glanz. Ajax als amtierender niederländischer Meister ist ein ambitionierter und hochkarätiger Gegner, der die Eredivisie seit vielen Jahren europäisch vertritt. Die Favoritenrolle ist hier natürlich ganz klar verteilt, aber wir freuen uns riesig auf diese beiden Partien und werden unsere Chance suchen“, sagte Union-Manager Oliver Ruhnert.

Für Sheraldo Becker und Danilho Doekhi wird es ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Verein. Union bester Torschütze wurde bei Ajax ausgebildet, der Innenverteidiger spielte zwei Jahre lang für die Reservemannschaft in der Zweiten Liga. „Als das Los gezogen wurde, habe ich mich sehr gefreut. Ajax kenne ich ganz gut und im Stadion herrscht eine tolle Atmosphäre, besonders für die Fans“, sagte Doekhi.

Die Spiele der Zwischenrunde finden am 16. und 23. Februar statt. Union tritt zuerst auswärts an, bevor es eine Woche später im Stadion An der Alten Försterei um das Weiterkommen geht. Union hatte sich als Gruppenzweiter hinter den Belgiern von Royale Union St. Gilloise für die Zwischenrunde qualifiziert. Nach zwei 0:1-Niederlagen zum Start gewannen die Berliner Minimalisten ihre weiteren vier Spiele jeweils mit 1:0.

Die Zwischenrunde im Überblick FC Barcelona - Manchester United

Juventus Turin - FC Nantes

Sporting Lissabon - FC Midtjylland

Schachtar Donezk - Stade Rennes

Ajax Amsterdam - 1. FC Union

Bayer Leverkusen - AS Monaco

FC Sevilla - PSV Eindhoven

FC Salzburg - AS Rom

Bayer Leverkusen, das Union am Sonntag in der Bundesliga mit einer 5:0-Klatsche die Tabellenführung kostete, trifft in der Zwischenrunde auf AS Monaco. Der SC Freiburg steht als Sieger seiner Gruppe bereits im Achtelfinale, das im März stattfindet. Das Finale der Europa League findet am 31. Mai in Budapest statt.

Zur Startseite