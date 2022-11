Stimme des Sprechenden Huts aus „Harry Potter“ Der Schauspieler Leslie Phillips ist gestorben

Der britische Schauspieler Leslie Samuel Phillips ist nach langer Krankheit im Alter von 98 Jahren gestorben. Bekannt geworden ist er mit seiner Rolle in der Filmreihe „Carry On“ („Ist ja irre“).

Insgesamt ist er in über 200 Film-, TV- und Radioproduktionen zu sehen und zu hören. Er spielte unter anderem an der Seite von Meryl Streep in „Jenseits von Afrika“ und neben Angelina Jolie in „Lara Croft: Tomb Raider“.

Seine Frau Zara wird in der britischen Zeitung „The Sun“ mit den Worten zitiert, dass die Öffentlichkeit einen wahren Showman und sie einen wundervollen Ehemann verloren habe.

Seine Stimme wird manchen Menschen durch die „Harry-Potter“-Filmreihe im Ohr sein, denn Phillips hat in der englischen Originalfassung dem Sprechenden Hut seine Stimme geliehen.

