Streit um TV-Rechte Was kostet die Fußball-Bundesliga?

Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen kämpfen um europäische Fußballkronen, in München wird verzweifelt ein Trainer gesucht, da ist ein Thema fast ein wenig aus dem Fokus geraten, obwohl es die Zukunft dieser Vereine betrifft. Sprich: die Millionen-Einnahmen durch TV-Rechte an der Fußball-Bundesliga.

Da gibt es eine ungewohnt scharfe Auseinandersetzung zwischen dem Streamingsender Dazn und der Deutschen Fußball Liga (DFL). Der seit Tagen tobende Milliarden-Streit wird nach der jüngsten Eskalation jetzt sogar juristisch geklärt. Dazn hat nach eigenen Angaben die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) eingeschaltet. Das bestätigten ein Sprecher des weltweit tätigen Unternehmens mit Sitz in London und die DFL der dpa.

Dazn und die DFL streiten um den ersten Tag der Auktion und um eine Bankbürgschaft. Die Auseinandersetzung war ausgebrochen, nachdem die DFL nach dpa-Informationen vor zwei Wochen das TV-Rechte-Paket B für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 an den Pay-TV-Anbieter Sky vergeben hatte. Konkurrent Dazn behauptet, die DFL habe damit sein deutlich besseres Angebot abgelehnt, weil eine kurzfristig verlangte Bankbürgschaft nicht innerhalb eines Tages zu erlangen war. Die DFL hat nach eigenen Angaben das strittige Paket rechtmäßig vergeben. Die Angebote von Dazn seien nicht ausschreibungskonform gewesen Das Rechte-Paket B ist das größte Paket mit den Spielen am Samstag um 15.30 Uhr und am Freitagabend sowie den Relegations-Partien. Es umfasst insgesamt 196 Live-Spiele. Es geht hier also um der Herz der Bundesliga-Übertragungen im Fernsehen.

Markus Ehrenberg schaut sich immer noch am liebsten am Samstag die „Sportschau“ an.

Die Sache vorm Schiedsgericht kann sich über mehrere Monate ziehen. Der DFL-Streit mit Discovery/Eurosport wegen ausbleibender Millionen-Zahlungen hatte 2020 fast ein halbes Jahr gedauert. Dazn hat bereits damit gedroht, in der Auseinandersetzung mit der DFL alle juristischen Mittel auszuschöpfen.

Die Vereine der 1. und 2. Fußball-Bundesliga können zumindest aktuell etwas durchatmen. Dazn hat gerade eine fällig gewordene Rate des TV-Geldes an die DFL überwiesen, wie mit der Sache vertraute Personen der dpa bestätigten. Dabei soll es sich dem Vernehmen nach um die Mai-Rate in Höhe von rund 25 Millionen Euro handeln. Für die Clubs ist das ein Stück weit beruhigend, nachdem sie in der Vorwoche von der DFL über ausbleibende Zahlungen von rund 80 Millionen Euro informiert worden waren. Das nicht wie geplant ausgezahlte Geld soll erst im Dezember fließen. Bis dahin müssen die 36 Profivereine das Defizit selber ausgleichen.

Man hat bei alldem schon das Gefühl, bei den astronomisch anmutenden Summen für Fußball-Rechte reißen den bietenden Sendern und Streamern die Netze. Die Fußball-Bundesliga bleibt ein Milliardenspiel, das refinanziert werden muss. Ob nun Sky, Dazn oder gar Prime Video: Es werden sicher keine Kameras ausbleiben, wenn die Saison 2025/26 startet. Die Bundesliga kommt in die Wohnstuben. Die Frage ist nur, was es dem Fan im Abonnement kosten wird.