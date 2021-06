Im Jahr der Abgeordnetenhauswahl laden wir Berlins Spitzenkandidat:innen zum Podcast-Interview in die Ringbahn. In dieser Woche zu Gast: Grünen-Politikerin Bettina Jarasch, die aktuellen Umfragen zufolge einerseits die größten Chancen auf das Amt der Regierenden hat und andererseits die bis dato am wenigsten bekannte Kandidatin ist.

Im Podcast stellt sich Bettina Jarasch all denen, die sie noch nicht kennen, vor. Sie erzählt von ihrer Kindheit in Augsburg und ihren Eltern, die immer davon überzeugt waren „dass man nicht nur auf die Weltgekommen ist, um für sich selber zu sorgen“. Sie beschreibt, was sie klären musste, nachdem sie gefragt wurde, ob sie als Spitzenkandidatin antreten würde und erklärt, warum sie das eigentlich will. („Man soll seine Talente nicht unterm Scheffel halten, sondern das, was man glaubt zu können, einsetzen (...) Ich bin jemand, der führen kann“).

„Radikal vernünftig“ soll Bettina Jaraschs Politik für Berlin sein. Wir haben darüber gesprochen, was sie damit meint, wie wichtig Politiker wie Friedrichshain-Kreuzberg Stadtrat Florian Schmidt (ebenfalls grün) für diese Stadt sind und wie „radikal“ die Grünen im Jahr 2021.

Außerdem Thema: Jaraschs Umzug nach Charlottenburg-Wilmersdorf, Tipps für die Wohnungssuche, sichere Radwege und sichere Bahnhöfe, der Kraftakt Mietendeckel, der Kraftakt Klimaneutralität, der Görlitzer Park, die Rigaer Straße und die Frage ob ein Wahlprogramm „Deutschland“ im Titel tragen sollte.

In den vergangenen zwei Wochen waren bereits Franziska Giffey (SPD) und Kai Wegner (CDU) in der Ringbahn zu Gast. In den kommenden sind FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja (12. Juni) und Linken-Politiker Klaus Lederer (19. Juni) dabei. Die Folgen sind auch über Spotify, Apple Podcasts, Radio.de und GetPodcast abrufbar.

Podcastaufnahme in der Ringbahn: Bettina Jarasch im Gespräch mit Ann-Kathrin Hipp. Foto: Sven Darmer

