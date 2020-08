Mit dem Moment, als sein Leben von vorne beginnt. Als er, mit Freundin an der Hand, zum letzten Mal auf dem Grundstück in Grünheide bei Berlin ist und sich sein Vater nicht mehr nach ihm umdrehen mag. „Ich bin aus der DDR abgehauen, und aus ihrer Opposition“, sagt Havemann. Und aus seiner Familie. Einem sechsköpfigen, locker verbundenen Verband, der es sich bei allem Widerstand gemütlich gemacht hatte: helle Wohnung mit Blick auf den entstehenden Fernsehturm, den Havemanns Onkel Hermann Henselmann erbauen ließ, Haus am See, zwei Autos, zwei Boote, eine Hausangestellte, die kochte. Der rote Adel, geboren im Widerstand gegen die Nazis, residierte, resignierte, krittelte, legte sich an und auch wieder nicht, feierte, nicht nur mit Wein und Gesang. „Ich hab mal unsere Haushälterin besucht“, erzählt der verlorene Junge. „Sie lebte in Lichtenberg in einem runtergekommenen Hinterhaus, Klo auf halber Treppe. Da merkte ich: Irgendwas stimmt mit unserem Leben nicht.“

Manchmal sagt er: mein Vater. Manchmal: Der.

Florian Havemann haut mit dem Feuerzeug auf den Holztisch in seiner Wohnung, krach, pafft Zigarrenrauch, krach, in manch verrümpelte Ecke, die auf einen Einfall wartet. Und ihm fällt was ein, was er witzig erzählen kann, während draußen Neuköllner Leben vorbeirauscht und drinnen Vergangenheit: „Für mich war das eine Partyopposition. Mein Vater hielt die DDR fürs bessere Deutschland. Darum kam von ihm nichts, kein Programm, keine Idee.“ Krach. Manchmal sagt er: mein Vater. Manchmal sagt er: Robert Havemann. Manchmal sagt er: Der.

Es ist, als sei Der ständig noch hier.

Nach Robert Havemann sind Archive und Schulen benannt, der Chemiker war schon Widerständler im Nationalsozialismus, zum Tod verurteilt und überlebend, „kriegswichtig“ für die Giftgasforschung. Eine Ikone der DDR-Oppositionellen, die sich ’89 auf ihn beriefen. Wenn man mit ihnen über Florian Havemann reden will, dann rollen sie die Augen: Ach, der.

Florian Havemann wartet, dass er rübergehen kann. Er ist zum Strausberger Platz gefahren, dem mit Springbrunnen geschmückten Rondell sozialistischer Pittoreske. „Da drüben lag meine Schule hinter Schuttbergen.“ Da drüben, wo sein Finger hinzeigt, lernte er täglich Stalin zu lieben. Bis zu jenem Morgen, als alles anders war, „ich sah es erst auf den zweiten Blick: die Straßenschilder“ – Karl-Marx- Allee. „Und meine Schulkameraden sagten, dass sie nachts nicht schlafen konnten, weil das Stalin-Denkmal abgerissen wurde.“ Hier war der Flori immer die Stufen entlangbalanciert, hatte sich über den Mut zum Mauerbau gefreut – endlich ging der Sozialismus los. Doch es ging nach hinten los: Die Genossen stellten ihre braunen Stalin-Bände vor die Haustüren, die die Partei abholen ließ. Keiner redete über das Offensichtliche, alle machten ganz offensichtlich weiter. „Das habe ich als verachtenswerte Schwäche erlebt“, sagt Havemann. Die Ampel am Platz springt auf Grün, er kann rüber.

Mit 16 hat man noch Träume, als ’68er. Junge Leute flippten zu Beatmusik aus, pöbelten Volkspolizisten an, schwärmten vom demokratischen Sozialismus. Nachdem Sowjetpanzer den Traum in Prag zermalmt hatten, teilten sich auch in der DDR die Wege. Manche gingen in die Staatspartei, um was zu verändern; auch Florians Bruder. „Ich habe immer gesagt: Die Partei verändert euch, nicht umgekehrt“, ruft Florian Havemann, der zuweilen klingt, als habe er schon oft ganz vieles schon immer gesagt. Andere beantragten die innere Ausreise, stürzten sich ins Private, das im Osten stets politisch war – schon weil der Staat in den Nachtschränken herumschnüffelte. Für Florian war der Prager Frühling eine letzte vergebene Chance. „Meine Flucht war ein Zeichen an die anderen: Lasst es sein.“ Sein Vater hat es genau so genommen; persönlich.

Der Vernehmer sagte: Machen Sie es doch wie alle anderen!

Ein rasantes Leben im Wechsel, das war’s schon vorm Seitenwechsel. Nach seiner Protestaktion bearbeitete ihn im Stasi-Knast Hohenschönhausen ein Vernehmer, es zu machen wie alle da draußen: runterschlucken, weitermachen. Havemann landete auf dem Jugendwerkhof Luckau, ein Arbeitsknast für Leute, die ihr ’68 nicht runterschluckten. Der Name der Familie holte ihn schnell wieder raus. Rein ins nächste Leben, abkommandiert ins Reichsbahnausbesserungswerk, wo neben alten Zügen auch sozialistische Menschen ausgebessert werden sollten. Havemann erlebte, dass die Arbeiter, auf die der bessere Sozialismus baute, auf nichts bauten, schon gar nicht auf den Sozialismus. „Einer soff den ganzen Tag. Ich fragte den Chef: Warum arbeitet der nicht? Er antwortete, dass der Typ bei der Armee rausgeflogen war und sich hier gemeldet hatte fürs Brigadetagebuch. Er schrieb rein, wie das Kollektiv ins Theater ging und abends den Sozialismus diskutierte. Alles war ausgedacht. Aber wir wurden ausgezeichnet und in Ruhe gelassen.“ Die Logik der DDR-Wirtschaft: Auf dem Papier war der Plan übererfüllt.

Auf dem Papier, das Florian Havemann beschrieben hat, steht Folgendes: „Ich bin Künstler und also immer im Dienst. Sie wird sich das sicher gemerkt haben, und ich bin mir da so sicher, weil der subalterne Beamte das ja nahezu wortwörtlich wiederholte, als er mir dieses Skizzenbuch hier und einen Packen Bleistifte dazu aushändigte. Aber dieses Argument wird es nicht gewesen sein, was seine positive Entscheidung dann bewirkte, Speedy hat ganz andere Argumente, sehr viel wirksamere, bei Männern wirkende, und auch dieser Beamte ist ein Mann. Sie hat die schönen Augen, und sie kann einem Mann auch schöne Augen machen, wenn’s drauf ankommt, und sie hat diesen Körper, diesen verlockenden, mit dem sie locken kann, und sie weiß sich anzuziehen und auch auszuziehen bei passender Gelegenheit, und ich frage mich, wie weit sie wohl gegangen sein wird, ihrem Mann ein paar schäbige Hafterleichterungen zu verschaffen, die ich abzulehnen nicht die Ehre besitze. Die nicht. Wenn überhaupt eine.“

Eine Frau, die alle verrückt macht, am meisten ihn

In dem Buch skizziert ein Künstler in Nazi-Haft Szenen seiner Ehefrau, die alle verrückt macht, am meisten ihn, Seite um Seite kreist seine Welt um „Speedy“, so heißt sie. Und so heißt Florian Havemanns erster Roman, der am heutigen Freitag im Europa Verlag erscheint. Und Speed hat.

Auf 868 rasanten, manchmal sehr expliziten, zuweilen allzu philosophischen Seiten werden Vielfalt und Einfalt des Lebens aufgeblättert. Es geht um Gott, um Vorurteile (das Wort „Neger“ kommt 98 Mal vor), um Sex und Einsamkeit. „Im Grunde geht es darum, dass eine Frau, die mit anderen Männern schläft, ihren Mann ins Gefängnis bringt und ihn dann auf diese Art wieder rausholt.“ Eigentlich ein Liebesroman, will Havemann wohl sagen. Uneigentlich eine Abhandlung, warum Menschen weitermachen, runterschlucken. Der Held, Maler der Weimarer Republik, ist Opportunist, Täter, Opfer, Oppositioneller, Intellektueller, alles Menschliche in einem. Seine Frau kommt besser zurecht. Es ist ein Buch über zwei Menschen, die nicht rübermachen in ein anderes Leben. Florian Havemann floh 1971 mit seiner Freundin unter Lebensgefahr in einem leeren Tanklastwagen.