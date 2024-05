Journalisten in der Ukraine Zwischen Front und Redaktionsbüro

Der 24. Februar 2022 hat in der Ukraine absolut alles verändert. Die Ukrainer und die Weltgemeinschaft haben erkannt, dass es nie mehr so ​​sein wird wie zuvor. Alle Lebensbereiche haben Veränderungen erfahren und erfahren diese auch heute noch. Darunter auch der Journalismus.

Der Krieg mit Russland dauert seit 2014 an, doch die groß angelegte Invasion hat die Prinzipien und die Arbeit ukrainischer Journalisten grundlegend verändert. Viele Medienvertreter mussten warme Büros gegen kalte Schützengräben, gewöhnliche Kleidung gegen kugelsichere Westen und Helme und den Alltag in sicheren Städten gegen die Frontlinie tauschen.

Kateryna Bachynska, Autorin dieses Artikels. © privat

Über das wirkliche Leben zwischen Front und Redaktionsbüros, über Ängste, Gefahren, Chancen und den neuen ukrainischen Journalismus während des Krieges geht es in den folgenden Porträts. Drei Journalistinnen berichten über ihre Arbeit zwischen Front und Redaktionsbüros.

Projekt „Stimmen des Exils“ Dieser Text der ukrainischen Journalistin Kateryna Bachynska ist Teil des Projekts „Stimmen des Exils“ von Tagesspiegel und Körber-Stiftung. Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit 2024 veröffentlichen wir Berichte von Exiljournalist:innen aus einer Vielzahl von Ländern: Russland, Belarus, Jemen, Südsudan, Nigeria, Afghanistan, Pakistan, der Türkei und der Ukraine. Alle Texte von Exiljournalist:innen aus diesen und früheren Projekten finden Sie auf unserer Themenseite. Die Körber-Stiftung engagiert sich auf vielfältige Weise für Exiljournalist:innen, unter anderem mit dem „Exile Media Forum“. Einmal im Jahr lädt die Stiftung über 100 Medienschaffende im Exil, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und von Hilfsorganisationen nach Hamburg ein, um Zukunftsfragen zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und sich zu vernetzen.

Kamila Grabchuk, 25 Jahre alt, ukrainische Kriegskorrespondentin, Gründerin und Autorin des YouTube-Kanals „Menschen“

Als der große Krieg in der Ukraine ausbrach, war Kamila 23 Jahre alt. Vor der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine arbeitete Kamila nicht als Militärjournalistin.

Doch Kamilas Leben, wie das Leben der meisten Ukrainer, stellte sich gerade mit Beginn der großen russischen Invasion in der Ukraine auf den Kopf: „Keines der Themen, mit denen ich mich vor der großen russischen Invasion beschäftigt habe, ist mit dem zu vergleichen, was ich nach dem 24. Februar 2022 tun muss. Womit wir uns jetzt beschäftigen müssen, das sind Verletzungen, Trauer und schreckliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

Hat einen eigenen Youtube-Kanal gegründet: Kamila Grabchuk. © privat

Kamila ist Reporterin und Produzentin für Weltmedien wie Schwedisch Radio, Il Foglio, New York Times und Washington Post. Kamila erinnert sich ungern an die gefährlichen Momente während ihrer Arbeit im Krieg und antwortet: „Es gab solche Momente, aber ich glaube, meine Psyche versucht, sie zu vergessen.“

Nachdem sie zwei Jahre lang mit Weltmedien zusammengearbeitet hatte, beschloss Kamila, ihre eigenen Inhalte zu drehen und gründete den YouTube-Kanal “Люди” (deutsch: „Menschen“).

„Wenn man einen eigenen YouTube-Kanal erstellt, ist das eine großartige Gelegenheit, über das zu sprechen, was für das Publikum interessant sein könnte“, fasst Kamila zusammen.

„In dem Kanal geht es um Menschen, die mit der Kraft ihrer Persönlichkeit die Welt verändern. Es geht um das Leben, das von Krieg durchdrungen ist, und in diesem Leben gibt es Menschen, die trotz alledem leben, kämpfen und glauben. Deshalb möchte ich, dass diese Menschen gesehen und gehört werden.“

Kamila glaubt, dass die Ukrainer mehr denn je hochwertige Inhalte brauchen: „Die Gesellschaft soll professionelle Medien haben, die den Menschen erzählen, was wirklich passiert. Ich möchte mich in der Ukraine weiterentwickeln und arbeiten. Weltmedien sind mächtig, sie haben ihr Publikum, sie arbeiten für ihr Publikum – Amerikaner für Amerikaner, Deutsche für Deutsche, Franzosen für Franzosen. In erster Linie tun sie es für ihr Publikum. Ich möchte für mein Publikum, für die Ukrainer, arbeiten, um der Gesellschaft notwendige und wichtige Informationen zu vermitteln. In der Ukraine muss es einen starken Journalismus geben. Deshalb mache ich es weiter.“

Diana Butsko, 30 Jahre alt, Journalistin des ukrainischen Mediums „Hromadske“.

In ihrer Freizeit, fernab von der Front, hilft Diana in einem Altenheim, sie geht dorthin, um den Senioren Bücher vorzulesen, mit ihnen Tee zu trinken und einfach nur zu reden. Diana ist erst 30 Jahre alt. Vor der groß angelegten Invasion Russlands schmiedete sie, wie die meisten jungen Menschen in der Ukraine, Pläne für die Zukunft, studierte und arbeitete als politische Journalistin in einer ukrainischen Zeitschrift.

Im Jahr 2020 schrieb sich Diana an der Southern Illinois University in den USA ein. Doch am 24. Februar 2022 änderte sich ihr Leben. Sie beschloss, in die Ukraine zurückzukehren und begann als Kriegsberichterstatterin an den heißesten Punkten der Front zu arbeiten: „Ich habe die Entscheidung, während des Krieges aus den USA in die Ukraine zurückzukehren, nie bereut. Es war für mich emotional sehr schwierig, in den USA zu bleiben, als in der Ukraine ein Krieg solchen Ausmaßes tobte. Als ukrainische Journalistin fühle ich mich verpflichtet, in diesem Moment hier bei meinem Volk zu sein.“

Überleben an der Front ist „Glückssache“: Diana Butsko. © Hromadske

Diana ist derzeit als Reporterin tätig und erstellt Videogeschichten für den YouTube-Kanal „Hromadske“. Sie spezialisiert sich auf die Themen der Armee und des Kriegsverlaufs, dreht Videos über Schlachten an der Front, das Leben von Soldaten und Menschen in Städten und Dörfern an der Frontlinie.

Auf die Frage nach den Lebensrisiken antwortet Diana: „Ich bin mir aller Risiken und möglichen Folgen voll bewusst. Die Front ist eigentlich eine Glückssache. Man kann sich an der sogenannten Nulllinie, direkt an der Front befinden, und dieses Mal wird es ruhig sein, oder man kann im Hinterland sein – und dorthin wird eine Fliegerbombe fliegen. Du weißt nicht, welche deiner Reportagen die letzte sein wird“.

Ihre Aufgabe als Reporterin, die ständig an der Front arbeitet, besteht nun darin, das Interesse des Publikums am Krieg wachzuhalten: „Jeder ist des Krieges „müde“, und man muss ständig nach Perspektiven und interessanten Wegen für die Reportagen suchen. Du fühlst dich emotional erschöpft.“

Diana ist davon überzeugt, dass mittlerweile alle Ukrainer „Menschen des Krieges“ sind, alle in den Krieg verwickelt und alle davon traumatisiert sind. Bei ihrer Arbeit an Brennpunkten hat sie unterschiedliche Schicksale, Trauer, Tränen, Tod und Verzweiflung gesehen: „Menschen, die im Krieg leben, schätzen grundlegende Dinge und andere Menschen mehr – sie unterstützen sich gegenseitig, schätzen ihre Angehörigen und sind sehr aufrichtig. Materielle Werte treten dabei in den Hintergrund“.

Maryna Asmolova, 34 Jahre alt, Militärkorrespondentin des Fernsehsenders „Wir sind Ukraine“

Vor der umfassenden russischen Invasion in der Ukraine war Maryna Parlamentskorrespondentin. Sie arbeitete in Werchowna Rada (Parlament) für einen Fernsehsender und drehte Reportagen über das politische Leben in der Ukraine. Die Werchowna Rada ist jetzt für Journalisten geschlossen. Die offizielle Version des Parlaments - alles wegen der erhöhten Gefahr.

Doch nach Ansicht von Maryna riskieren ukrainische Journalisten jeden Tag ihr Leben an der Front, weshalb es die Pflicht der Regierung ist, den Journalisten Zugang zur Arbeit im Parlament zu gewähren: „Journalisten sollten auch während des Krieges Zugang zur Arbeit im Parlament haben, weil es um Meinungsfreiheit und Zugang zu den Informationen geht. Die Risiken, die wir an der Front haben, sind viel höher als die im Parlament. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir ungehindert mit Informationen arbeiten sollen“, sagt Maryna.

Maryna Asmolova: Journalisten sollten frei aus dem Parlament berichten können. © privat

Maryna beschloss sofort, sich den Reihen der Militärkorrespondenten anzuschließen. Zu Beginn der umfassenden Invasion filmte sie Geschichten über die Befreiung der Oblast Kyjiw durch das ukrainische Militär. Später begann sie im Kriegsgebiet in den Regionen Donezk und Charkiw zu arbeiten. Das Schwierigste sei für sie gewesen, ihre erste Geschäftsreise an den „Hotspot“ zu wagen, sagt sie. Jetzt arbeitet Maryna an den gefährlichsten Orten der Front.

Sie erinnert sich, dass sie während einer der Aufnahmen am Rande von Leben und Tod stand: „Wir drehten in Welyka Nowosilka (Gebiet Donezk) in den Stellungen der Kämpfer einer Angriffs-UAV-Kompanie an dem Frontbereich unter ständigem Artilleriefeuer, 900 Meter vom Feind entfernt. Es war nicht einfach. Aber wir haben alles gefilmt und sind mit hochwertigem Material angekommen“, sagt Maryna.

Maryna denkt über das Schwierigste bei der Arbeit an der Front als Militärjournalistin nach und antwortet kurz: „Das Schlimmste ist, dass wir unsere Helden verlieren. Es besteht immer eine Gefahr. Aber ich versuche, mich nicht in diese Gedanken zu vertiefen. Ich beschäftige mich damit, darüber nachzudenken, wie ich die, die ständig in der Hölle sind, am besten mit der Kamera aufnehmen kann“, sagt sie.

Maryna gehört zu denen, die den Ausdruck „Kriegsmüdigkeit“ nicht akzeptieren, sie ist überzeugt, dass in dieser schwierigen Zeit jeder sein Bestes tun sollte: „Ich hoffe sehr, dass der ukrainische Journalismus nach dem Krieg gegenüber der russischen Propaganda gnadenlos sein wird. Und mit einem Schwerpunkt auf Themen rund um das Militär. Jetzt habe ich das Gefühl, etwas Wichtiges zu tun. Allerdings fällt es mir schwer zu sagen, wie es weitergeht.“

Jeden Tag arbeiten ukrainische Militärkorrespondenten am Rande von Leben und Tod. Einige von ihnen sind kürzlich 25 Jahre alt geworden. Der ukrainische Journalismus hat sich in den zwei Jahren der umfassenden Invasion verändert und die Sicherheitsmaßnahmen für Journalisten werden besser.

Allerdings sind nach Angaben des Nationalen Journalistenverbandes und der Internationalen Journalisten-Föderation seit Beginn der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine 85 Medienschaffende umgekommen, und weitere 25 ukrainische Journalisten befinden sich weiterhin in russischer Gefangenschaft.