Ukraine-Invasion Tag 443 Jetzt hat die Ukraine zwei vielleicht entscheidende Vorteile

An der Front in der Ukraine wird es wärmer, heiß ist es aber noch nicht. Was für das Frühjahrswetter gilt, könnte man auch über Kiews Gegenoffensive sagen. In den vergangenen Tagen nahmen die Gegenstöße der ukrainischen Truppen an der gesamten Front zu. Die erfolgreichen lokalen Kämpfe an den Flanken von Bachmut machen seit Mitte der Woche Schlagzeilen, aber auch an der Grenze zur Region Saporischschja gab es einen kleineren ukrainischen Erfolg, wie russische Blogger melden. An mindestens vier weiteren Orten melden oder erwarten die für gewöhnlich gut unterrichteten Betreiber der russischen Social-Media-Kanäle nun Gegenstöße. Die Blogger sprechen davon, dass die ukrainische Gegenoffensive inzwischen begonnen hat.

Wie man den Beginn einer Offensive definiert, darüber streiten sich die Experten. Wenn die große ukrainische Offensive dann tatsächlich beginnt, ist es wahrscheinlich, dass es massive Truppenbewegungen und Vorstöße auf ukrainischer Seite geben wird, die an mehreren Stellen der Front stattfinden. Die aktuellen Angriffe sind kleiner dimensioniert.

Interessanter als die Frage, ob die Offensive schon begonnen hat, ist die Stimmung auf russischer Seite. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat sich am Freitag in einem Brief zu Wort gemeldet und den russischen Verteidigungsminister Schoigu nach Bachmut eingeladen; wohl wissend, dass der in der Trümmerstadt nicht auftauchen wird. Ein weiterer Nadelstich in Richtung Moskau. Noch machen die Wagnersoldaten kleine Fortschritte in der Innenstadt von Bachmut, aber die Stimmung unter russischen Militärs und der militarisierten Öffentlichkeit ist extrem angespannt; auch das haben Prigoschins medienwirksame Auftritte der letzten Tage gezeigt.

​​​​Dass Prigoschin Einheiten der russischen Armee nun auch noch öffentlich Fahnenflucht vorwirft, wird die Moral in der Truppe nicht verbessern. Noch bevor die ukrainische Offensive wirklich läuft, hat Kiew also das psychologische Momentum auf seiner Seite. Das, zusammen mit der Überlegenheit der westlichen Waffen, lässt einen überraschenden Erfolg der Ukrainer in den nächsten Wochen möglich erscheinen. Dann wird es nicht nur an der Front heiß, sondern auch in den Entscheiderzirkeln im Kreml.

