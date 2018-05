Ein Angreifer mit einem Messer hat in Paris einen Menschen getötet und vier weitere verletzt. Zwei der Opfer erlitten am Samstagabend schwere Verletzungen, wie die Polizeipräfektur auf Twitter mitteilte, zwei weitere wurden leicht verletzt. Die Polizei tötete den Angreifer.

Anti-Terror-Spezialisten haben die Ermittlungen übernommen, sagte der verantwortliche Staatsanwalt François Molins am späten Samstagabend. Die Ermittler gehen von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Angreifer habe bei seiner Tat "Allah Akbar" (arabisch für: "Gott ist größer") gerufen, hieß es.

Die Terrormiliz IS nahm den Anschlag für sich in Anspruch und behauptete, der Täter sei "ein Soldat des Islamischen Staats" gewesen. Das meldete die auf Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group in der Nacht unter Berufung auf das IS-Sprachrohr Amak.

"Frankreich zahlt erneut den Preis des Blutes, gibt aber gegenüber den Feinden der Freiheit nicht einen Zoll nach“, erklärte Präsident Emmanuel Macron auf Twitter. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen. "Ich lobe im Namen aller Franzosen den Mut der Polizisten, die den Terroristen neutralisiert haben."



Innenminister Gérard Collomb erklärte auf Twitter: "Meine ersten Gedanken gehen an die Opfer dieser abscheulichen Tat." Er würdigte die schnelle Reaktion der Polizei.

"Paris wurde tief verletzt"

Der Angriff ereignete sich in der Nähe der Garnier-Oper, nördlich des Louvre-Museums. In dem Viertel gibt es zahlreiche Bars und Restaurants, samstagabends ist dort üblicherweise viel los.

Eine Frau sagte dem Sender BFMTV, dass sie mit Freundinnen im Außenbereich eines Gastronomiebetriebs saß, als sie Schüsse gehört habe. "Dann gab es einen Tumult. Die Kellner sagten, dass wir uns in Sicherheit bringen sollten."

Ein weiterer Zeuge erzählte dem Sender, als die Polizei kam, sei der Mann mit dem Messer auf die Polizisten zugerannt. Auch der Polizeigewerkschafter Loïc Travers sagte BFMTV, der Angreifer habe sich gegen die Beamten gewandt. Seiner Darstellung nach versuchten die Polizisten zunächst, den Täter mit einem Elektroschockgerät zu stoppen, dann hätten sie scharf geschossen.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von islamistischen Terroranschlägen, seit Anfang 2015 wurden dabei mehr als 240 Menschen ermordet. Zuletzt hatte Ende März ein 25 Jahre alter bekennender Islamist vier Menschen getötet - darunter einen Gendarmen, der sich ihm als Austauschgeisel angeboten hatte.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo schrieb am Samstagabend auf Twitter: "Unsere Stadt wurde heute Abend tief verletzt."

(mit dpa, AFP)