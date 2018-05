Sophie Passmann, 24, ist das, was man ein Internetphänomen nennt. Als sie von Freiburg in ihre heutige Wahlheimat Köln zog, um dort fürs WDR-Radio zu moderieren und für Jan Böhmermanns Late-Night-Show auf ZDFneo zu arbeiten, erzählten ihre Eltern noch Bekannten: „Sophie geht nach Köln, um zu studieren.“

Dabei hat sie ihren Bachelor in Politikwissenschaft in Freiburg fast abgeschlossen und eine Ausbildung beim Radio Offenburg absolviert. Mit 15 stand sie zum ersten Mal bei einem Poetry-Slam auf der Bühne und gewann bald mehrere Preise. Sie schreibt regelmäßig Kolumnen, unter anderem bei Spiegel Daily. Mit 20 brachte sie das Buch „Monologe angehender Psychopathen. Oder: Von Pudeln und Panzern“ heraus. Bei Instagram nennt sie sich @fraupassmann, postet fast täglich Bilder von sich –besonders gern mit einem Flutschfinger-Eis in der Hand – oder kleine Videos, sogenannte Storys. Darin kommentiert sie manchmal das aktuelle Weltgeschehen, manchmal nur das, was sie gerade so erlebt hat.

Und manchmal liegt beides eng beieinander: Am Tag vor dem Interview unternimmt sie in Berlin eine Spreefahrt. Dort probiert sie zum ersten Mal „Pokémon Go“ auf dem Handy aus. Sie ist überzeugt: „Wenn das mehr Leute spielen würden, wären wir dem Weltfrieden ein ganzes Stück näher.“