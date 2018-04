Lionel Shriver, 60, erlebte ihren Durchbruch als Schriftstellerin 2003 mit dem Roman „We Need to Talk About Kevin“, für den sie mit dem renommierten Orange Prize ausgezeichnet wurde. 30 Verlage hatten das Manuskript abgelehnt, bevor es dann zum Millionenbestseller und mit Tilda Swinton in der Hauptrolle verfilmt wurde.

Jetzt erschien ihr Roman „Eine amerikanische Familie“ auf Deutsch (Piper Verlag), in England kam in diesen Tagen ihre Kurzgeschichtensammlung „Property“ heraus. Meinungsstark schreibt die Amerikanerin regelmäßig Artikel für Publikationen wie den „Spectator“, die „New York Times“ und das „Wall Street Journal“. Dabei greift sie ähnliche Themen wie in ihrer Belletristik auf, etwa das amerikanische Gesundheitssystem, das in dem für den National Book Award nominierten Roman „Dieses Leben, das wir haben“ eine zentrale Rolle spielt.

Shriver wuchs in North Carolina auf und studierte Literatur in New York. Mit ihrem Mann, dem US-Jazzmusiker Jeff Williams, lebt sie in London und im Sommer in New York. Zum Gespräch in der Londoner Hotellounge ist sie mit dem Fahrrad gekommen, ihrem bevorzugten Transportmittel seit über 50 Jahren. Rosafarbene, ältere Gummistiefeletten, kariertes Hemd, kurze Lederjacke. Die Haare wie immer straff nach hinten gesteckt. Shriver spricht mit tiefer Stimme und lacht viel.