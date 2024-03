Druck auf Weselsky und Seiler Tarifkonflikt soll Osterverkehr nicht gefährden

Werner Gatzer und Ulrich Silberbach machen Druck: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn und der Vorsitzende des Beamtenbundes dbb haben sich in den vergangenen Tagen ins Zeug gelegt, damit der Tarifkonflikt bei der Bahn nicht den Osterverkehr stört. Claus Weselsky, Chef der Lokführergewerkschaft GDL, die dem Beamtenbund angehört, und Bahn-Personalvorstand Martin Seiler wurden energisch aufgefordert, an einer Konfliktlösung zu arbeiten.

Die Lokführergewerkschaft GDL verhandelt seit November mit der Bahn um höhere Einkommen und kürzere Arbeitszeiten für Schichtarbeiter. Sechsmal hat die GDL ihre Mitglieder seitdem zum Streik aufgerufen, zuletzt war der vergangene Dienstag betroffen. Seiler hatte vergeblich versucht, den Streik vom Arbeitsgericht verbieten zu lassen. „Jetzt ist die Bahn am Zug“, hatte Weselsky nach dem Urteil Seiler zur „Vorlage eines verbesserten Angebots“ aufgefordert.

In gut informierten Kreisen hieß es am Freitag, noch am Wochenende würden die beiden Tarifparteien sich zum weiteren Vorgehen äußern. Eine formelle Schlichtung, die Seiler seit Monaten anregt und Weselsky ablehnt, soll es nicht geben. Da das Verhältnis von Seiler und Weselsky gestört ist, sollen die Kontrahenten je nach Bedarf die Hilfe Dritter beanspruchen.

Im Februar hatten sich die CDU-Politiker Thomas de Maizière und Daniel Günther in der Moderatorenrolle versucht. Deren Vorschlag – Erhöhung der Monatseinkommen in zwei Schritten um 410 Euro sowie Verkürzung der Arbeitszeit von derzeit 38 Stunden auf 36 Stunden bis 2028 – war von Weselsky abgelehnt worden.

Der Gewerkschaft beharrt auf einer Einführung der 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter, die Seiler mit Verweis auf den Arbeitsmarkt ablehnt: Würde die Arbeitszeit für alle 120.000 Schichtarbeiter der Bahn reduziert, dann bedürfte es 10.000 zusätzlicher Arbeitskräfte.