Wie die Nachrichtenagentur AFP mit Berufung auf Familienkreise berichtet, ist der französische Geschäftsmann und einstige Adidas-Besitzer Bernard Tapie gestorben. Auch französische Medien berichten über den Krebstod des Unternehmers.

Tapie starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie der Zeitung "La Provence" sagte. Er war ein schillernder und in Frankreich höchst umstrittener Manager und Ex-Politiker, in Deutschland war er vor allem als ehemaliger Adidas-Besitzer bekannt.

+++ Mehr in Kürze auf tagesspiegel.de +++