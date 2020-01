Frau Klöckner, im vergangenen Jahr haben die Wälder gebrannt, in einigen Regionen Deutschlands gab es erneut Missernten, die Bauern sind auf die Straße gegangen und haben Sie auf ihren Demos ausgebuht. Wie wird 2020?

Das weiß man immer erst am Ende. Keiner kann vorhersagen, wie das Wetter wird, ob etwa wieder Dürre herrscht. Wir haben im vergangenen Jahr einiges zur Absicherung der Bauern angeschoben.

Aber was die Stimmung angeht und den Umgang der gesellschaftlichen Gruppen miteinander, wünsche ich mir mehr Wertschätzung für Ausgleich und Verständigung. Zu oft wird der Kompromiss verächtlich gemacht. Lautstärke zählt oft mehr als Argumente. Das halte ich für falsch. Im Übrigen hat die Fähigkeit zum Ausgleich unser Land und Europa großgemacht.

Noch nie gab es so viele Bauerndemos und so viel Wut. Die Trecker waren bei der CSU-Klausursitzung in Seeon, auch zur Grünen Woche sind Proteste geplant. Sind die Bauern die neuen Gelbwesten?

Die Bauernschaft ist sehr heterogen. Ihre wirtschaftliche Lage hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, ob sie Tierhalter sind, ob sie in kleinteiligeren Gebieten Bayerns oder im Osten mit Großflächen zu tun haben. Oder ob sie Sonderkulturen anbauen. Die Interessenlagen sind verschieden.

Zur Grünen Woche wird es mehrere Demonstrationen auch von Landwirten geben, mit unterschiedlichen Ansätzen, die einen demonstrieren quasi gegen die anderen. Grundsätzlich gut ist, dass sich Bauern Gehör verschaffen, und endlich mehr Interesse an ihrer Arbeit besteht, auch in manchen Medien.

Viele fühlen sich persönlich angegriffen, nicht genug wertgeschätzt, das verstehe ich. Weil viele glauben, den Bauern ihren Beruf erklären und vorschreiben zu können. Aber klar ist auch, dass so mancher Protestler verbal übers Ziel hinausschießt und die Pauschalität, die er bei anderen beklagt, selbst nutzt.

Welchen Bauern geht es wirklich schlecht?

Das hängt stark von der Betriebsführung, entscheidend aber auch von der Situation auf dem Markt ab. Nehmen Sie die Milchpreise. Die sind zwar nicht so tief wie in der großen Krisenzeit, aber es ist schwer, mit um die 30 Cent pro Liter über die Runden zu kommen. Die Bio-Milch erlöst zwar mehr, nur der Markt scheint zurzeit gesättigt. Natürlich geht es auch den Familien nicht gut, die zwei Jahre in Folge unter der Dürre und Ernteausfällen gelitten haben.

Die Bauernproteste zeigen Wirkung. CSU-Chef Markus Söder will jetzt über die geplante Verschärfung der Düngeverordnung nachdenken.

Nachdenken ist immer gut. Denn die Länder tragen die Verantwortung für die Messstellen, wo sie sind, wie viele sie haben, was gemeldet wird. Wer aber die gesamte Düngeverordnung stoppen will, macht sich und den Bauern etwas vor.

Deutschland ist verklagt worden, weil teilweise zu viel Nitrat im Grundwasser ist, und unterlag vor Gericht. Nun droht ein Zweitverfahren mit Bußgeldern von über 800.000 Euro am Tag, wenn wir nicht die von der EU verlangten strengeren Regelungen vornehmen. Aber ich plädiere auch dafür, dass die Länder ihre Messstellennetze, die die Nitratbelastung im Grundwasser messen, überprüfen.

Großdemo in Berlin: Am Freitag kommen die Trecker zurück. Foto: dpa

Die Bauern sagen, die Messdaten seien falsch und sie seien nicht allein Schuld an der Belastung des Grundwassers.

Für die Ausweisung belasteter Gebiete sind die Länder zuständig. Über die Binnendifferenzierung können unbelastete Teilflächen aus der Kulisse herausgenommen werden. Das machen viele Bundesländer aber nicht.

Ich verstehe den Unmut von Landwirten, wenn Betriebe in einem roten Gebiet, die nichts falsch gemacht haben bei der Düngung, mit Auflagen konfrontiert werden, und neben einer Messstelle wirtschaften, die nur geringe Nitratgehalte aufweist.

Klar ist: Verbraucher haben ein Recht auf sauberes Wasser, die Werte müssen in Ordnung sein. Wenn die Wasserbetriebe immer mehr Aufwand betreiben müssen, um das Grundwasser von Nitrat zu reinigen, treibt das die Wasserkosten für alle in die Höhe.

Mitte Februar beginnt die neue Güllesaison. Gibt es bis dahin Klarheit?

Wir warten auf Rückmeldung aus Brüssel. Wir sind vorbereitet.