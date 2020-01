Wer glaubt, "Fridays for Future" verliert an Dynamik, muss sich nur den Fall Siemens anschauen. An mehreren Standorten marschierten am Freitag junge Klimaaktivisten auf und hielten zum Beispiel in Freiburg Banner mit der Aufschrift "Siemens schür' keine Feuer" Mitarbeitern entgegen.

In Australien soll eines der größten Kohlebergwerke der Welt entstehen

Wo erst die Bundesregierung getrieben wurde, knüpft man sich aktuell einen Weltkonzern vor. Siemens-Chef Joe Kaeser sah sich gezwungen, die "Fridays-for Future"-Aktivistin Luisa Neubauer in Berlin zu treffen – und hatte ihr auch etwas Überraschendes zu bieten, dazu später.

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Zankapfel ist die geplante Beteiligung an einem der größten neuen Kohleprojekte weltweit, ausgerechnet in Australien, wo derzeit gewaltige Brände toben, die Aktivisten geben dafür dem Klimawandel die Schuld.

Der indische Adani-Konzern will im Bundesstaat Queensland die Carmichael-Kohlemine betreiben. Dort sollen bis zu 60 Millionen Tonnen pro Jahr gefördert werden – das könnte die bereits hohen Kohleexporte Australiens um 20 Prozent steigern. Die Kohle soll über 189 Kilometer per Zug zum Kohlehafen Abbot Point gebracht und dann nach Indien verschifft werden. Siemens soll die Signalanlagen für die Bahnstrecke liefern.

Eigentlich ist der Auftrag für den Konzern mit einem Volumen von 18 Millionen Euro ein kleines Ding, aber mit Australien und Indien geht es um zwei enorm wichtige Zukunftsmärkte. Dem steht aber die Reputation als selbsternannter grüner Konzern gegenüber.

Für Neubauer passt es schlicht nicht zusammen, dass Siemens die Klimaneutralität bis 2030 anstrebt und trotzdem ein Projekt unterstützt, das noch Jahrzehnte Kohle fördern soll. Die Aktivisten von "Fridays for future" warnen, die Verbrennung der Kohle werde die Erderwärmung verschlimmern und die Förderanlage würde gigantische Mengen Wasser benötigen. Außerdem könnte das bedrohte Great Barrier Reef durch den Abtransport der Kohle per Schiff weiter geschädigt werden.

Neubauer wollte sich nicht zu Kaesers Angebot äußern

Der Protest könnte nun Wirkung zeigen. Kaeser will bis kommenden Montag entscheiden, ob man an dem Projekt festhält. Und Kaeser bot der überraschten Neubauer bei dem Gespräch am Freitag plötzlich einen Sitz im Aufsichtsrat der Unternehmenstochter Siemens Energy an. "Ich möchte, dass die Jugend sich aktiv beteiligen kann." Ob es der Aufsichtsrat oder ein anderes Gremium sei, könne Neubauer selbst entscheiden, sagte Kaeser in Berlin. Neubauer hielt sich dazu zunächst bedeckt.

"Es war ein sehr gutes Gespräch über die Themen, die die Jugend zu Recht bewegen", sagte Kaeser. Man wolle gemeinsam nach Lösungen für das Klima suchen. Neubauer stellte die Frage, ob Siemens gewillt sei, sich langfristig von Projekten wie dem des Konzerns Adani in Australien zu verabschieden. Diese hätten "keinen Platz mehr in diesem Jahrhundert". Ihr Mitstreiter Nick Heubeck sagte nach dem Gespräch: "Herr Kaeser steht dazu, dass dieser Vertragsabschluss letztes Jahr im Juli ein Fehler war."

Siemens-Chef Joe Kaeser nach dem Gespräch mit Luisa Neubauer. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Kaeser zeigte sich kritisch dem eigenen Unternehmen gegenüber: "Wir machen eine ganze Menge Dinge, aber wir machen auch Fehler, das ist offenkundig. Wir sehen, dass wir auch indirekte Beteiligungen bei kritischen Projekten besser verstehen und frühzeitig erkennen müssen."

Der Konzern betont, allein 2018 hätten seine Technologien geholfen, Emissionen weltweit um mehr als 600 Millionen Tonnen zu reduzieren. "Zum Vergleich: Der CO2-Ausstoß von Australien betrug 2017 über 550 Millionen Tonnen." Man verfüge auch über die effizienteste Kohlekraftwerkstechnologie mit einem Wirkungsgrad von rund 45 Prozent.

Siemens wird wegen des Projekts in Australien heftig kritisiert

"Wir sind keine Gegner und wir haben das gleiche Ziel: den Klimawandel zu bekämpfen", betont ein Sprecher. Aber nicht jedes jedes Land sei mit dem Umbau seiner Energiesysteme gleich weit fortgeschritten. "Um seine Bürger mit Strom zu versorgen, braucht es in Ländern wie Indien daher übergangsweise fossile Brennstoffe." Übrigens hat auch die Bundesregierung von 2014 bis Mitte 2019 über 200 deutsche Auslandsprojekte im Bereich der fossilen Wirtschaft mit Exportkreditgarantien in Höhe von 12,9 Milliarden Euro abgesichert.

Auch vor der australischen Botschaft in Berlin kam es am Freitag zu Protesten. Der konservativen Regierung wird ein Hofieren der Kohlelobby und damit eine Mitverantwortlichkeit für die Brände vorgeworfen. Dabei ist auch Rebecca Burges, sie arbeitet in Berlin in einem Start-Up, kommt aus Sydney und hat für ein paar Jahre auch in der australischen Hauptstadt Canberra gewohnt, wo derzeit die schlechteste Luftqualität der Welt herrscht. Ihre Freunde erzählen, dass sie seit Wochen wegen des Rauchs ihre Wohnungen nicht mehr verlassen können. Für sie fühle es sich so an "wie das Ende der Welt". Sie will nicht mehr in ihr Heimatland zurückehren, solche Katastrophen würden in Zukunft noch zunehmen.