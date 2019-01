Nach der Fusion mit Karstadt müssen sich die Mitarbeiter der angeschlagenen Warenhauskette Kaufhof auf harte Einschnitte einstellen. "In seinem derzeitigen Zustand ist Galerie Kaufhof langfristig nicht überlebensfähig", zitiert die "Süddeutsche Zeitung" den Chef des Gemeinschaftsunternehmens, Stephan Fanderl. Nach Informationen der Zeitung sollen voraussichtlich 2600 Vollzeitstellen bei Kaufhof gestrichen werden. Da viele Beschäftigte Teilzeit arbeiten, wären 4000 bis 5000 Mitarbeiter betroffen. Sanierungsbedingte Filialschließungen seien nicht geplant, heißt es. Allerdings soll Kaufhof nach Plänen Fanderls "umgehend" aus der Tarifbindung aussteigen.

650 Kaufhof-Mitarbeiter in Berlin betroffen

Kaufhof ist seit Ende November Teil eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Konkurrenten Karstadt. Der frühere Kaufhof-Eigner HBC hatte der Fusion im vergangenen Jahr nach langem Zögern zugestimmt. Die Kanadier sind mit 49,99 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen mit Karstadt beteiligt, das über rund 240 Filialen mit einem Umsatz von gut fünf Milliarden Euro und rund 32.000 Mitarbeiter verfügt. In Berlin hat Kaufhof nach Verdi-Angaben rund 650 Mitarbeiter, in Berlin-Brandenburg sind es etwa 800. Karstadt beschäftigt in der Hauptstadt rund 1100 Mitarbeiter und betreibt in Brandenburg ein weiteres Kaufhaus in Potsdam.

Kaufhof-Mitarbeiter verdienen zwölf Prozent mehr

Die Gehaltsunterschiede zwischen den Belegschaften von Kaufhof und Karstadt sind groß. Für Kaufhof gilt noch der Flächentarifvertrag, Karstadt hat ihn vor sechs Jahren verlassen. "Kaufhof-Beschäftigte verdienen gut zwölf Prozent mehr als die Mitarbeiter der Karstadt-Filialen", sagte Petra Ringer, Handelsexpertin bei Verdi Berlin-Brandenburg, dem Tagesspiegel.

Weniger Umsatz im Weihnachtsgeschäft

Kaufhof hatte Insidern zufolge im wichtigen Weihnachtsgeschäft Umsatzrückgänge von vier Prozent hinnehmen müssen, auch im Online-Geschäft soll es ein leichtes Minus gegeben haben. Das verschärft den Druck auf Fanderl.

Mehrheitseigner des neuen Warenhausriesen Karstadt-Kaufhof ist die Signa Holding des österreichischen Investors Rene Benko. Karstadt hat im operativen Geschäft das Sagen. Fanderl ist langjährige Karstadt-Chef und führt den neuen Warenhauskonzern. Der Konzern muss im erbitterten Wettbewerb mit den Online-Händlern von Amazon bis Zalando bestehen.

Hauptsitz soll in Essen sein

Um Kosten zu sparen, soll es auch Veränderungen in der Verwaltung geben. Der neue Warenhausriese aus Karstadt und Kaufhof soll Insidern zufolge federführend aus der Essener Karstadt-Zentrale heraus gelenkt werden. Der Kölner Kaufhof-Hauptsitz stehe aber nicht vor dem endgültigen Aus, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Er solle als eine Art Außenstelle erhalten bleiben, wichtige Management-Funktionen verblieben in der Domstadt. Die Standort-Entscheidung sei aber auch mit einem Stellenabbau verbunden. mit Reuters

