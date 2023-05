Längster Streik in der Geschichte der EVG Bahngewerkschaft legt Zugverkehr ab Sonntagabend lahm

Mit einem 50-stündigen Warnstreik legt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Bahnverkehr ab Sonntagabend lahm. Von 22.00 Uhr bis Dienstagnacht um 24.00 Uhr wird im Fern-, Regional- und Güterverkehr kaum ein Zug fahren. Es ist der längste Warnstreik in der Geschichte der EVG.

„Die Geduld der Beschäftigten ist beendet“, sagte EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay am Donnerstag. „Wir sehen uns gezwungen, 50 Stunden zu streiken.“ In den vergangenen elf Wochen habe es in den Tarifverhandlungen mit der bundeseigenen Bahn und rund 50 weiteren Bahnbetrieben kaum Bewegung gegeben, weshalb vor allem die Bahn den Warnstreik provoziert habe.

„Dieser irrsinnige Streik ist völlig grundlos und restlos überzogen“, kommentierte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler das Vorgehen der Gewerkschaft. Die Bahn kündigte „umfangreiche Kulanzregelungen für die betroffenen Fahrgäste“ an und will darüber ebenso wie über mögliche Notfahrpläne so bald wie möglich informieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Seiler will aber noch versuchen, den angekündigten Streik abzuwenden. Die Bahn sei „ab sofort bereit“ für Gespräche, auch am Wochenende, sagte Seiler am Donnerstag in Köln. „An uns soll es nicht scheitern.“

Auch der europäische Güterverkehr am Montag und Dienstag ist massiv betroffen, weil sechs von zehn Frachtkorridoren über das deutsche Schienennetz führten, teilte die Bahn weiter mit. „Wir brauchen Druck“, erläuterte EVG-Verhandlerin Ingenschay die gewünschten Auswirkungen auf den Güterverkehr.

Die EVG fordert für rund 180.000 Tarifgeschäfte bei der Bahn sowie einige weitere Zehntausend bei den privaten Bahnen eine Erhöhung der Monatsentgelte um mindestens 650 Euro sowie eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns, den bei der Bahn rund 2000 Beschäftigte in den Bereichen Reinigung und Sicherheit erhalten.

Die Bahn wiederum hat für dieses Jahr die Zahlung einer steuer- und abgabenfreien Inflationsprämie in Höhe von 2450 Euro angeboten sowie im kommenden Jahr prozentuale Erhöhungen von acht bis zehn Prozent. Das sei das höchste Angebot, das die Bahn je gemacht habe, sagte Seiler.

„Wir haben die Türen sperrangelweit aufgemacht, aber die EVG bleibt vor der Türe stehen“, meinte am Donnerstag. Die Gewerkschaft wolle „ein Tarifdiktat durchsetzen“. Es gehe der Führung der EVG nicht um ein angemessenes Ergebnis für die Mitarbeitenden, sondern „um den Machtkampf der Gewerkschaften“ EVG und GDL. Die Gewerkschaft der Lokführer stellt Anfang Juni ihre Lohnforderung vor, über die jedoch erst im Herbst verhandelt wird.

Um den Streik in der Himmelfahrtswoche zu vermeiden, hatte Seiler am vergangenen Dienstag Zugeständnisse bei der umstrittenen Höhe des Mindestlohns gemacht. Danach sollte der gesetzliche Mindestlohn von zwölf Euro mit Wirkung zum 1. März 2023 in allen Entgelttabellen der Bahn stehen und mithin als Grundlage dienen für die vorgeschlagene Lohnerhöhung von zehn Prozent.

EVG weist Bahn-Angebot als „Trickserei“ zurück

Zudem hatte die Bahn angeboten, tarifvertraglich festzuschreiben, dass DB-Mitarbeitende bei künftigen Anpassungen des gesetzlichen Mindestlohns grundsätzlich fünf Prozent mehr als diesen verdienen. Über die Erhöhung des Mindestlohns Anfang 2024 entscheidet die Mindestlohnkommission im Juni.

Die EVG hatte Seilers Angebot als „Trickserei“ zurückgewiesen, weil die Mindestlöhne bei der Bahn „keinesfalls die in der Branche ohnehin als Mindestmaß festgelegten Branchenmindestlöhne übersteigen“ und bei 13 Euro gedeckelt würden.

„Diese Einschränkung ist für uns inakzeptabel, eine zwei Klassen-Gesellschaft wird es mit uns nicht geben“, sagte Kristian Loroch, der gemeinsam mit Ingenschay die Verhandlungen führt. „Das ist schändlich für ein Bundesunternehmen“, attackierte Loroch die Bahn. Entsprechend falle die Reaktion der EVG mit dem Streik in der kommenden Woche aus. .

Die Tarifverhandlungen laufen seit Ende Februar. Am 27. März hatte die EVG gemeinsam mit Verdi große Teile des öffentlichen Verkehrs inklusive der meisten Flughäfen bestreikt. Ein weiterer Warnstreik im April hatte dann nur acht Stunden gedauert. „Die Wut der Beschäftigten ist groß“, sagte Ingenschay am Donnerstag. Die Streikbereitschaft der EVG-Mitglieder sei hoch, obgleich sie Lohneinbußen hinnehmen müssen: Für die Warnstreiks zahlt die Gewerkschaft kein Streikgeld.

Die nächsten Verhandlungen mit der Bahn sind für den 23. Mai vereinbart, beide Seiten erwarteten dann jedoch noch keinen Abschluss. Den streben sowohl die EVG als auch die Bahn aber vor dem 5. Juni an, wenn voraussichtlich die Lokführergewerkschaft GDG ihre Forderung bekannt gibt.

GDL und EVG konkurrieren seit Jahren um Mitglieder und bieten sich in Tarifverhandlungen einen Überbietungswettstreit. Die Bahn hat deshalb 2021 entschieden, das Tarifeinheitsgesetz im Konzern einzusetzen, wonach in einem Bahnbetrieb nur der Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft angewendet wird. Das hat den Wettkampf um Mitglieder weiter befeuert.

Die EVG ist mit 185.000 Mitgliedern deutlich größer als die GDL mit 39.000. Loroch sprach am Donnerstag von einer „historisch einmaligen Sekunde“, um den Streit mit den Lokführern zu beenden. „Wir strecken die Hand aus“, sagte Loroch in Richtung GDL und plädierte für eine Tarifpartnerschaft bei der Bahn, die es seit rund 20 Jahren nicht mehr gibt.

Damals hatte die GDL erstmals Tarifverhandlungen geführt, seitdem verschlechterte sich die Beziehung zwischen den Gewerkschaften zunehmend. Unter anderem auch deshalb, weil die EVG-Vorgängerorganisation Transnet den damaligen Bahn-Chef Hartmut Mehdorn bei dessen Privatisierungsplänen unterstützte.