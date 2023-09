„Komplettes Chaos“ Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg lahmgelegt – linksextremistisches Bekennerschreiben aufgetaucht

Am Donnerstag standen in München viele Züge still, nachdem ein Bagger eine Oberleitung beschädigt hatte. Nun informiert die Deutsche Bahn über einen erneuten großen Ausfall. Er betrifft den Norden. An drei Orten an Bahnstrecken hatten in der Nacht zu Freitag in der Hansestadt Kabelschächte gebrannt.

Der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin dürfte laut einer Unternehmenssprecherin noch bis zum Samstag gestört sein. „Eine Wiederaufnahme des Verkehrs zwischen Hamburg und Berlin ist voraussichtlich erst im Laufe des Samstagmorgens wieder möglich“, teilte eine Bahnsprecherin am Freitag mit.

Seitens der Bahn hieß es zuvor: „Aufgrund von Vandalismusschäden“ kommt es zwischen Hamburg / Berlin und Hamburg / Rostock im Fernverkehr zu Verspätungen und Zugausfällen. Wie die Polizei am Freitag in Hamburg mitteilte, gehen die Ermittler dabei von einem politischen Motiv als Hintergrund aus.

Betroffen sind folgende Verbindungen:

ICE-/IC-/EC-Züge Hamburg – Berlin – Erfurt – Süddeutschland fallen zwischen Hamburg und Berlin aus .

. ICE-/IC-Züge zwischen Hamburg – Rostock – Stralsund (– Ostseebad Binz) fallen zwischen Hamburg und Rostock / Stralsund / Ostseebad Binz aus.

Die stündlichen ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin wurden demnach umgeleitet. Auf diesen Strecken seien Verspätungen zwischen 30 und 60 Minuten sowie eine hohe Auslastung zu erwarten.

Aus der Online-Fahrplanauskunft der DB ging hervor, dass etwa zwei Drittel der ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin aktuell ausfallen. Auch auf der Strecke zwischen Hamburg, Rostock, Stralsund und Ostseebad Binz fielen zig Züge aus.

Feuerwehr verweist auf Brände in Kabelschächten

Ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr berichtete, dass es in der Nacht zu Freitag in mehreren Stadtteilen zu Bränden in Kabelschächten der Deutschen Bahn gekommen sei.

Dabei seien Versorgungsleitungen für Signal- und Kommunikationstechnik betroffen gewesen. Auch ein DB-Sprecher sagte, dass ein Brand „an der Infrastruktur der Deutschen Bahn in Hamburg“ die Ausfälle verursacht habe.

Alternative Verbindungen für Bahnkunden Als Alternative verwies die Bahn auf ICE-Züge, die im Stundentakt zwischen Hamburg und Berlin über eine Umleitungsstrecke gelenkt werden. Dadurch seien Verspätungen von etwa 30 Minuten zu erwarten. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle sei hier aber mit sehr vollen Zügen zu rechnen.

Linksextremistisches Bekennerschreiben veröffentlicht

Auf der Plattform „indymedia.org“ bekannte sich eine Gruppe zu Sabotage an „Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur“. Laut Polizei ist das Schreiben nun Bestandteil der Ermittlungen.

Das Ziel der Gruppe war den eigenen Angaben zufolge, den Hamburger Hafen mit der Aktion zu treffen. Weiter heißt es im Schreiben: „Wir wählten dafür mehrere neuralgische Punkte des Güterverkehrs und haben uns in diesem Fall dazu entschieden uns auf Streckenabschnitte zu beschränken, die nicht für den Personenverkehr genutzt werden.“ Dieser Plan ist, wie die Auswirkungen auf den Personenfernverkehr zeigen, allerdings misslungen.

Weiter heißt es: „In Hamburg werden jährlich Millionen von Tonnen Waren und Rohstoffe umgeschlagen, die den Reichtum der Ausbeuter_innen des globalen Nordens zuungunsten des sogenannten globalen Südens mehren. Wir wollten hiermit eine reale Delle in diese Maschinerie setzen.“

Gleichzeitig wollte die Gruppe nach eigener Aussage Solidarität zeigen: Wir schließen uns außerdem dem sich ausweitenden Kampf gegen das Infrastrukturprojekt ,Tren Maya’ in Mexiko mit Beteiligung deutscher Unternehmen wie der Deutschen Bahn an, deren Infrastruktur wir als geeignetes Angriffsziel sehen um auch hier unserer Solidarität zu zeigen.“

Protest gegen „Tren Maya“: Ein Infrastrukturprojekt in Mexiko Laut dem anonymen Bekennerschreiben wollen die Saboteure mit dem Anschlag auf die Bahnkabel auch gegen das umstrittene Zugstrecken-Projekt „Tren Maya“ in Mexiko protestieren, an dem die Deutsche Bahn beteiligt ist.

Es handelt sich um eines der größten Infrastrukturprojekte Mexikos.

Der Tren Maya soll auf der Yucatán-Halbinsel die Touristenhochburg Cancún mit mehreren beliebten Sehenswürdigkeiten entwickeln.

Die Regierung des linken Präsidenten Andrés Manuel López Obrador sieht in die 1500 Kilometer lange Zugstrecke ein Mittel, um den Tourismus nachhaltiger zu machen und den armen Südosten des Landes wirtschaftlich zu entwickeln.

Kritiker des Projekts sprechen hingegen von der Zerstörung des Urwalds und Menschenrechtsverletzungen, weil die Rechte der Indigenen nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Auch die Deutsche Bahn steht deshalb immer wieder in der Kritik linker Gruppen. Die Auslandstochter des Staatskonzerns, DB Consulting & Engineering, fungiert bei dem Infrastrukturprojekt als sogenannter Schattenbetreiber – sie plant also den späteren Bahnbetrieb.

Zuletzt gab es Ende Juli deshalb eine Attacke auf die Deutsche Bahn. Unbekannte griffen eine Geschäftsstelle des Konzerns in Berlin-Mitte an, setzten zwei Autos in Brand und warfen Scheiben ein. Auf eine Eingangstür sprühten sie den Schriftzug „Stop Tren Maya“.

Anschlag traf vor allem den Personenverkehr

Einer der Brände betraf eine Strecke der Hamburger Hafenbahn. Das rund 305 Kilometer lange Gleisnetz verbindet die Terminals des Hafens mit dem Streckennetz der Deutschen Bahn. Es wird von der Hamburg Port Authority betrieben.

Für den Hamburger Hafen hat die Schienenanbindung eine entscheidende Bedeutung, denn gut die Hälfte der angekommenen Güter werden mit der Bahn weitertransportiert. Der in dem Bekennerschreiben formulierte Plan, mit den Kabelbränden den Umschlag des Hafens lahmzulegen, ist allerdings gescheitert.

Wie die Hamburg Port Authority dem Tagesspiegel mitteilte, ist der Osthafen nicht betroffen. Im westlichen Hafen mit den Terminals Eurogate und Burchardkai erfolge der Betrieb seit den Mittagsstunden mit Einschränkungen.

Bahn-Sicherheitschef verurteilt Anschlag „auf das Schärfste“

Der Sicherheitschef der Deutschen Bahn hat den mutmaßlichen Anschlag auf die Infrastruktur in Hamburg „auf das Schärfste“ verurteilt.

„Menschen, die mit uns reisen möchten – mit einem der klimafreundlichsten Verkehrsmittel – sind massiv von Zugausfällen und Verspätungen betroffen und erreichen ihre Ziele nicht“, sagte Hans-Hilmar Rischke am Freitag. „Wir sind im engen Austausch mit den Sicherheitsbehörden und hoffen auf schnelle Fahndungserfolge.“

„Komplettes Chaos“

Tagesspiegel-Redakteurin Miriam Rathje fuhr am Freitagvormittag von Berlin aus auf einer alternativen Strecke über Hannover in Richtung Hamburg. Ihr Zug musste immer wieder anhalten.

Der Grund bestand wohl darin, dass viele Züge über ein Nadelöhr über Hannover umgeleitet wurden. Die Situation auf der Strecke, auf den Bahnhöfen und in den komplett überfüllten Zügen sei ein „komplettes Chaos“.

„Alle hinsetzen bitte, egal wo!“

Eine Schulklasse stieg bei Lüneburg in den völlig überfüllten Zug ein und berichtete, dass sie zuvor eine Stunde in der prallen Sonne gewartet hätten. Draußen stand eine weitere Klasse, die noch in diesen Zug hereinmuss, so die Lehrerin.

„Alle hinsetzen bitte, egal wo!“, rief die Lehrerin durchs Abteil. Eine Schülerin blaffte zurück: „Na toll. Dann sitzen wir halt auf dem Boden.“

Auch Nahverkehrsverbindungen betroffen

Nahverkehrsverbindungen seien laut Bahn ebenfalls von den Behinderungen betroffen. „Die Fernverkehrszüge werden teilweise über Uelzen umgeleitet oder fallen aus“, hieß es weiter von der Bahn.

Umleitungen über Uelzen verursachen auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin in der Regel rund 30 Minuten Verspätung.

„Als Alternative sind auch Fahrten mit Umstieg in Hannover möglich. Dadurch verlängert sich jeweils die Fahrtzeit“, sagte ein DB-Sprecher. (Tsp/csg/mira/TMA/dpa/AFP)