Nach „außergewöhnlichem Jahresergebnis“ Verstaatlichter Energiekonzern Uniper plant Milliardenrückzahlung an den Bund

Der im Zuge der Energiekrise verstaatlichte Energiekonzern Uniper plant für Anfang 2025 eine Rückzahlung an den Bund in Milliardenhöhe. Wegen guter Geschäfte im vergangenen Jahr legte Uniper dafür bereits 2,3 Milliarden Euro beiseite, wie das Essener Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Zahlung soll demnach Anfang 2025 erfolgen, die genaue Summe hänge noch von der Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr ab.

Für 2023 bestätigte Uniper seine bisherige Gewinnprognose von 4,4 Milliarden Euro. Der Konzern habe „von einem vorteilhaften Marktumfeld“ profitiert. In einer Mitteilung sprach das Unternehmen von einem „außergewöhnlichen Jahresergebnis“. Vorstandschef Michael Lewis erklärte: „Der Konzern ist heute finanziell sehr solide aufgestellt.“ Endgültige Zahlen will Uniper am 28. Februar veröffentlichen.

Uniper war vor allem im Gasgeschäft aktiv und bezog vor allem Erdgas aus Russland. Als 2022 nach dem Angriff auf die Ukraine die Lieferungen ausblieben, ging das Unternehmen fast pleite. Der Bund sprang mit 13,5 Milliarden Euro ein und übernahm den Konzern. Bereits Anfang 2023 ging es dann wieder aufwärts. Im Rahmen der EU-Beihilferegeln ist Uniper dazu verpflichtet, „etwaige Überkompensationen infolge der staatlichen Beihilfen“ an den Bund auszuzahlen. (AFP, dpa)