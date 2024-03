Nach kritischem Interview Musks X lässt Medien-Kooperation wieder fallen

Elon Musks Online-Plattform X hat eine Medien-Partnerschaft mit Ex-CNN-Moderator Don Lemon nach einem Interview mit dem Tech-Milliardär fallengelassen. Das Gespräch sei „teilweise angespannt“ gewesen, sagte Lemon danach am Mittwoch bei CNN.

Er fragte Musk unter anderem zur Ausbreitung von Hassrede bei X (ehemals Twitter), zu dem Treffen des Tech-Milliardärs mit dem Ex-Präsidenten Donald Trump sowie Medienberichten, wonach der Tech-Milliardär Drogen konsumiere. „Elon Musk ist sauer auf mich“, sagte Lemon in einem Video.

Nach der im Januar verkündeten Kooperation mit Lemon sollten wöchentlich drei 30-minütige Folgen seiner Sendung zunächst für 24 Stunden exklusiv bei X zu sehen sein. Danach konnte sie Lemon sie auch anderswo im Netz veröffentlichen. Jetzt wird er die „Don Lemon Show“ gleich bei YouTube und als Podcast – sowie auch auf X – präsentieren. Das Interview mit Musk soll als erste Folge am kommenden Montag gezeigt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der Deal mit Lemon war im Januar groß von X-Chefin Linda Yaccarino präsentiert worden. Sie versucht, die Plattform, die an einem Rückgang der Werbeeinnahmen leidet, stärker im Mediengeschäft zu etablieren. Lemon zufolge hatte ihm X im Rahmen der Partnerschaft zugesagt, die Folgen auf der Plattform prominent sichtbar zu machen.

X teilte am Mittwoch mit, man habe sich „nach sorgfältigen Überlegungen“ gegen eine Partnerschaft mit Lemon entschieden. Musk schrieb bei X, Lemons Ansatz sei „CNN, aber in sozialen Medien“ gewesen – was nicht funktioniere, „was von der Tatsache belegt wird, dass CNN am Sterben ist“.

Lemon sah eine Abkehr von Musks Versprechen, freie Meinungsäußerung zu ermöglichen: Das schließe scheinbar „nicht Fragen an ihn von Leuten wie mich ein“. Musk reagiert oft dünnhäutig auf Fragen in Interviews und wirft Medien immer wieder falsche Berichterstattung über ihn und von ihm geführte Unternehmen wie den Elektroautobauer Tesla vor. (dpa)