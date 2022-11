Saudi-Prinz, Twitter-Mitgründer und Katar Das sind die drei größten Investoren von Musk

Das Unternehmen Twitter Inc. ging im November 2013 mit einem Wert von 14,2 Milliarden US-Dollar an die Börse. Im April 2022 war Elon Musk größter Aktionär und hielt einen Anteil von 9,2 Prozent am Unternehmen. Kurz darauf reichte er sein erstes Kaufangebot für 44 Milliarden US-Dollar ein.

Am 28. Oktober 2022 kaufte er den Nachrichtendienst für den ursprünglich angebotenen Preis und nahm das Unternehmen von der Börse. Nach fast einem Jahrzehnt liegt Twitter nun wieder in privater Hand.

Musk kaufte Twitter teilweise mit Hilfe von Bankkrediten der Wall Street, wie Bloomberg berichtet. Dies ist jedoch nicht alles.

Viele ehemalige Großaktionäre erklärten sich bereit, ihre Aktien des Social-Media-Dienstes gegen einen Anteil an Musks privatem Unternehmen einzutauschen. Bloomberg enthüllte in einem Bericht am Dienstag, wer die Top-Investoren von Twitter sind, die Elon Musk in seinem Vorhaben unterstützt haben.

Prinz Alwaleed bin Talal

Der saudische Prinz Alwaleed bin Talal ist nach Musk der zweitgrößte Investor des neuen Unternehmens: Fast 35 Millionen Twitter-Aktien veräußerte er über die Kingdom Holding Co. Dies entspricht einem Gesamtwert von etwa 1,9 Milliarden US-Dollar.

Alwaleed gilt als Unterstützer Musks und bezeichnete ihm im Mai als „ausgezeichnete Führungspersönlichkeit“ für das Social-Media-Unternehmen, so Bloomberg.

Der saudische Prinz Alwaleed bin Talal besaß knapp vier Prozent der Twitter-Aktien. © Foto: REUTERS/FAISAL AL NASSER

Jack Dorsey

Der Mitbegründer und ehemalige Vorstandsvorsitzende von Twitter besaß mehr als 18 Millionen Aktien im Wert von 978 Millionen US-Dollar – 2,4 Prozent des Unternehmens.

Dorsey trat im November 2021 als CEO des Nachrichtendienstes zurück und übergab den Posten an Parag Agrawal. Musk hat diesen bei seiner Twitter-Übernahme gefeuert und dann den Chef-Posten selbst übernommen.

Dorsey wiederum unterstützt Musks Vorhaben. Nachdem dieser im April den Kauf von Twitter ankündigte, beklagte sich Dorsey, dass die Plattform der Wall Street „gehöre“ und bezeichnete die Privatisierung als den richtigen ersten Schritt, so Bloomberg.

Jack Dorsey erfand den Kurznachrichtendienst Twitter. © Foto: imago images/ZUMA Press

Katarische Investoren

Weiterer Geldgeber ist auch eine Tochtergesellschaft des Staatsfonds von Katar. Sie hat 375 Millionen US-Dollar im Austausch gegen Aktien von Musks Holdinggesellschaft beigesteuert. Die Investmentbehörde des umstrittenen Staats ist damit der viertgrößte Investor des Techmilliardärs.

Der Bloomberg Billionaires Index schätzt, dass der Wert der übernommenen Twitter-Aktien um etwa 40 Prozent gesunken ist, seit Musk sein Angebot im April unterbreitet hat. Sein eigenes Nettovermögen sei nach dem Deal um 10 Milliarden US-Dollar gesunken, so Bloomberg.

Musk ist mit einem Gesamtvermögen von 203 Milliarden US-Dollar jedoch noch immer auf Platz eins des Bloomberg Billionaires Index – 65 Milliarden US-Dollar vor dem zweitplatzierten französischen Unternehmer Bernard Arnault.

