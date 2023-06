„10:30, Seite wieder down“ Panne beim Verkaufsstart von deutsch-französischem Bahnpass

Im letzten Ankündigungsvideo am Sonntag strahlten Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und sein französischer Amtskollege Clément Beaune um die Wette. Zum 60-jährigen Jubiläum des Élysée-Vertrags bieten Frankreich und Deutschland ihrer Jugend je 30.000 Bahntickets zum Erkunden des Nachbarlandes an.

Mit dem deutsch-französischen Freundschaftspass können 18- bis 27-Jährige zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember einen Monat auf der anderen Rheinseite Bahn fahren – an sieben frei wählbaren Tagen im Fern- und Nahverkehr. „Bis bald in Frankreich“, warb Beaune auf Deutsch um einen Besuch.

„Nutzt die Gelegenheit“, sagte Wissing, „um unbegrenzt durch Frankreich zu fahren“. In einer Presseerklärung am Wochenende sparte er nicht an Pathos: Die aktuellen Geschehnisse in Europa zeigten, „wie wichtig der gegenseitige Austausch für das Fortbestehen eines friedlichen und demokratischen Europas ist“.

Immer wieder Fehlermeldungen

Dem Aufruf wären am Montagmorgen viele junge Menschen gerne gefolgt – allein die Verkaufsseite streikte. Zu Beginn der Registrierung für den kostenfreien Bahnpass war die Website in Deutschland auch nach eineinhalb Stunden offensichtlich wegen Überlastung nicht zu erreichen.

Der Registrierungsbeginn wurde schließlich von 10 Uhr auf 11 Uhr verschoben. In Frankreich war ab dann die Website zwar zugänglich, eine Registrierung aber dennoch unmöglich. Bei der Eingabe des Namens und anderer Informationen ploppten immer wieder Fehlermeldungen auf.

Unter dem Ankündigungsvideo von Wissing und Beaune – vom Bundesverkehrsministerium mit dem Zusatz „PS. Ihr müsst schnell sein!“ veröffentlicht – sammelte sich schnell Spott. Das Ministerium reagierte darauf mit dem Versprechen, „dass die für die Bereitstellung zuständige DB und Eurail das Problem zeitnah lösen werden“. Und auf der Registrierungsseite selbst hieß es zwischenzeitlich: „Der deutsch-französische Freundschaftspass ist Opfer seines Erfolges geworden.“

„Wie wenig möchte man eigentlich eingestehen, dass 30 Tsd. Tickets bei über 6 Millionen potentiellen Nutzern zu wenig sind?“, schrieb dazu ein User. Andere erinnerten daran, dass Wissing in der Bundesregierung auch für Digitales zuständig ist. „10:30, Seite wieder down“, schrieb etwa der Bahninfluencer Lennart Fahnenmüller. Und weiter: „Kann bitte jemand mal im Bundesministerium für Digitales um Hilfe bitten?“

Angesichts des verpatzten Verkaufsstart macht sich der Twitter-Humorist „El Hotzo“ offenbar schon Sorgen um den Fortbestand der deutsch-französischen Freundschaft. Sie sei „ein fragiles Konstrukt, das einzig und allein von lustigen Dokus auf arte und LeCrobag zusammengehalten wird“, erklärte er.