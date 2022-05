Mal wieder steht Robert Habeck vor einem Dilemma. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos ist nicht bei allen Grünen beliebt. „Das Weltwirtschaftsforum in Davos gilt als Symbol für die ungebändigte Globalisierung, die die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen befeuert, Finanzkrisen den Boden bereitet und soziale Ungleichheit verschärft hat“, erklärte er selbst im Vorfeld des Treffen, das am heutigen Montag startet.

„Bei aller berechtigten Kritik bietet Davos aber auch Raum für kontroverse und kritische Debatten über diese Fragen“, fügte er an – und beschrieb damit seine Mission auf dem diesjährigen Treffen der Wirtschafts- und Politikelite, das erstmals seit dem Ausbruch der Coronakrise wieder in Präsenz stattfindet.

Die bislang vor allem von Wachstums- und Profitinteressen getriebene Globalisierung müsse „fairer und nachhaltiger“ werden, sagte er vor seiner Abreise. Eine Abschottung sei aber auch keine Lösung. Im Mittelpunkt des bis Donnerstag andauernden Treffens stehen zudem die Folgen der Corona-Pandemie sowie erneut der Klimawandel.

Selensky spricht zum Auftakt

In Davos wird Habeck nach Ministeriumsangaben unter anderem Gespräche mit seinen Amtskollegen aus der Schweiz, aus Tschechien, der Ukraine und Saudi-Arabien sowie auch mit dem chinesischen Sonderbeauftragten für Klimaschutz, Xie Zhenhua, führen. In Davos werden rund 50 Staats- und Regierungschef sowie 2500 Delegierte aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft erwartet.

Für Montagvormittag ist eine Ansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj per Videoschalte geplant. Zu den Gästen gehören auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der am Donnerstag eine Rede hält, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der US-Sondergesandte für Klimafragen, John Kerry.

Oxfam beklagt wachsende Ungleichheit

Wie üblich hat die Nichtregierungsorganisation Oxfam zum Start der Davos-Konferenz auch in diesem Jahr wieder mit einer Studie auf die Ungleichheit in der Welt aufmerksam gemacht. Demnach sind weltweit 263 Millionen Menschen armutsgefährdet.

Die wirtschaftlichen Folgen der anhaltenden Covid-19-Pandemie und steigende Preise für Energie und Lebensmittel befeuern Armut und soziale Ungleichheit nach Ansicht von Oxfam noch. „Derzeit ersticken einkommensschwache Länder unter ihrer Schuldenlast, und weltweit explodieren Ungleichheit und Armut“, sagte Manuel Schmitt, Referent für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland.

Es sei nicht hinnehmbar, dass „Konzerne und die dahinter stehenden Milliardärinnen und Milliardäre Rekordgewinne einfahren, während Millionen Menschen Mahlzeiten ausfallen lassen müssen“. Der Ungleichheitsbericht von Oxfam ist regelmäßig aber auch Gegenstand von Kritik, weil die Zahl der Menschen in Armut in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich stets schrumpfte und sich Ungleichheit nach anderen Studien ebenfalls verringert hat. Corona hat diese Trends allerdings teilweise aufgehalten.