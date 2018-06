Der Namensgeber der Berliner Beuth-Hochschule für Technik war Antisemit. Christian Peter Wilhelm Beuth, hoher Ministerialbeamter im preußischen Staatswesen, wünschte Juden in einer Rede von 1811 den Tod und reproduzierte krasse antijudaistische Ressentiments wie den Ritualmord an christlichen Kindern. So viel ist unstrittig. Aber muss sich die Beuth-Hochschule deshalb erneut umbenennen? 2009 hatte die einstige Technische Fachhochschule Berlin Beuths Namen erhalten, damals wurde er als „geistiger Vater der Ingenieurausbildung in Deutschland“ gewürdigt. Ob die Benennung nach Beuth noch haltbar ist, wird seit gut einem Jahr an der im Wedding beheimateten Einrichtung diskutiert. Am Mittwochnachmittag hatte der Dekan für Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften zu einer Veranstaltung zum Fall Beuth eingeladen.

Bei allem Entsetzen über den offenen Antisemitismus des Namensgebers gehen die Meinungen an der Hochschule weit auseinander. Achim Bühl, Professor für Soziologie der Technik, kommt in einem selbstverfassten Gutachten zu dem Schluss, die Umbenennung müsse „zügig vorangetrieben“ werden, um „weiteren Schaden abzuwenden“. Die Hochschule müsse die „klare Botschaft“ senden, dass Antisemitismus und andere Rassismen nicht geduldet würden.

Die Berliner Historiker Jörg Rudolph, Archivar am Deutschen Historischen Museum, und Christian Schölzel, Gründer des Geschichtsbüros Culture and more, dagegen argumentieren in einem Gutachten im Auftrag der Hochschulleitung dafür, den Namen trotz Beuths „rigiden“ Antisemitismus beizubehalten. Durch eine „zivilgesellschaftliche Einbettung“ sollte aber „die namensgebende Persönlichkeit Beuth“ auch in „ihren seinerzeitigen Blickverengungen betrachtet werden“, heißt es. Damit plädieren Rudolph und Schölzel offenbar dafür, Beuths Antisemitismus an der Berliner Hochschule – und an anderen nach ihm benannten Institutionen – bewusst zu machen.

In der Einladung zur Diskussion wird aus einer Rede Beuths als Mitglied der Deutschen Tischgesellschaft im Juni oder Juli 1811 zitiert, was der Ministerialbeamte zum Beschneiden jüdischer Jungen zu sagen hatte: „ ... so wird das verbluten, und verschneiden manches Judenjungens die wahrscheinliche und wünschenswerte Folge davon sein.“ Beuth behauptet dann, die Juden wollten die Christen „ausrotten“ – und dass „sie Christenkindern das Blut abzapfen und trinken“.

Achim Bühl kommentiert in seinem Gutachten, in solch „hassgetränkter Rhetorik“ zeige sich Beuths „eliminatorischer Antisemitismus“. Dass Beuth Juden im Verlauf seiner Rede mit Schweinen gleichsetzt, „senkt im Kontext rassifizierender Animalisierung die Tötungshemmnis“. Die Deutsche Tischgesellschaft verfolgte das politische Ziel, die von Kanzler Hardenberg vorangetriebene Judenemanzipation zu torpedieren. In Reden anderer Mitglieder gehörten Vorstellungen, Juden zu quälen und zu töten, zum Standardrepertoire. Die „ausgeprägten Gewaltphantasien“ zielten auf die „physische Existenzvernichtung der Juden“ ab, schreibt Bühl. Damit sieht er die Haltung Beuths und anderer Mitglieder „als Vorbote der Shoa“.

Schölzel und Rudolph nun werfen Bühl eine „allzu unhistorische Verkürzung historischer Entwicklungslaufe der deutschen Geschichte“ vor. Es sei nicht richtig, Beuth in eine „,nach Auschwitz’ führende historische Zwangsläufigkeit“ zu stellen. In die Debatte hatten sich zuvor mit Reinhard Thümer und Gerhard Ackermann die beiden vorherigen Präsidenten eingeschaltet. Auch sie weisen in einer Stellungnahme die Forderung zurück, dass die Hochschule den Namen Beuths nicht mehr tragen dürfe. Zwar seien die Reden in der Deutschen Tischgesellschaft „abstoßend, hemmungslos und auch heute noch mehr als unappetitlich“, schreiben die Alt-Präsidenten. Doch sei die anstößige Rede „wohl bisher das einzige Zeugnis gegen Beuth“. Dessen Antisemitismus sei zwar ausgeprägt, aber eben auch in der Gesellschaft seiner Zeit verbreitet, und er ginge kaum darüber hinaus.

Die Alt-Präsidenten streichen die Leistungen Beuths heraus

Thümer und Ackermann streichen nochmal die „großen Leistungen“ Beuths heraus, „deren Nachahmung jeder deutschen Hochschule zur Ehre gereichen würden, was Intensität, Weitsicht und Inhalte angeht“. Beuth hatte 1821 mit dem Technischen Institut in Berlin die erste derartige Schule in Preußen initiiert. Er war auch ein Zeitgenosse von Friedrich Ludwig Jahn, dessen Antisemitismus derzeit in Pankow ebenfalls Forderungen nach einer Umbenennung des Jahn-Sportparks ausgelöst hat.

Tobias Schulze, der hochschulpolitische Sprecher der Linken-Fraktion im Abgeordnetenhaus, hält es prinzipiell für „gut, dass die Hochschule offensiv mit der Sache umgeht“. Die Vorwürfe seien „schwerwiegend“. Jetzt müsse öffentlich „eine Aufarbeitungsdebatte“ geführt werden, erklärte Schulze. Ob er eine Umbenennung für nötig hält, wolle er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen: Dafür müsse man eine weitere eingehende Prüfung der Hochschule abwarten.

Wird es eine kritische Ausstellung geben?

Die Hochschule will sich dafür ein Jahr Zeit nehmen, wie aus einem Protokoll der Sitzung des Akademischen Senats Ende Mai dieses Jahres hervorgeht. Vorgeschlagen wurde unter anderem eine Arbeitsgruppe, die aus Hochschulmitgliedern und externen Historikern besteht. Auch könnte eine öffentliche Ausstellung angestoßen werden, die sich kritisch mit Beuth befasst.