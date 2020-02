Bericht aus dem gestoppten Zug

Eine Frau, die in dem Zug nach München sitzt, schreibt uns: Es müssen nur die Leute, die in Innsbruck aussteigen , ihre Personalien abgeben. Wir waren zuerst in einem anderen Zug aus Padua gewesen und an der Station Brenner wurde der Zug angehalten. Es dauerte fast eine Stunde, bis die Sanitäter kamen und die beiden wahrscheinlich Infizierten aus dem Zug holten. Dann mussten wir in einen anderen Zug einsteigen.

Die Abfahrt unseres ersten Zuges war um 14:10 Uhr. Wir sitzen jetzt seit vielen Stunden in dem zweiten Zug am Brenner fest. Es sollte ein medizinisches Team durch den Zug kommen. Gerade in diesem Moment sind wir losgefahren. Es sollen sich alle Leute namentlich melden , die in Innsbruck aussteigen. Deren Personalien nimmt die Polizei auf. Was mit uns in München wird, ist nicht bekannt. Die Gefahr besteht, dass wir das Virus nach München einschleppen. Hier in diesem Zug hat die Offiziellen keinen Überblick, wer von uns in dem erstem Zug mit den möglicherweise Infizierten gesessen hat.