Bilbao so warm wie im Juli Milder Winter bricht in Europa Temperaturrekorde

In Warschau wurden am 1. Januar 18,9 Grad gemessen, im spanischen Bilbao sogar 25,1. In vielen europäischen Ländern sind die Temperaturen in diesem Winter so hoch wie noch nie. Wie die BBC berichtet, wurden in mehreren Ländern Rekorde gebrochen.

Allzeithochs wurden demnach gemessen in den Niederlanden, Liechtenstein, Litauen, Lettland, der Tschechischen Republik, Polen, Dänemark und Belarus.

In Polen lag die Temperatur am Neujahrstag 4 Grad über dem bisherigen Monatsrekord, in Weißrussland überstieg sie mit 16,4 Grad den bisherigen Höchststand um mehr als 4 Grad.

In Bilbao an der Nordküste Spaniens lagen die Temperaturen am Neujahrstag mehr als 10 Grad über Durchschnitt und waren damit so hoch wie im Monat Juli. In Teilen Kataloniens, einschließlich Barcelona, wurden die Menschen aufgefordert, den Wasserverbrauch einzuschränken.

In der Schweiz wurde am Neujahrstag ein Temperaturrekord auf der Alpennordseite gemessen. In Delsberg im Kanton Jura und in der Hauptstadt Liechtensteins, in Vaduz, waren es 20,9 Grad, wie der Wetterdienst Meteonews berichtete.

Der bisherige Rekord für einen Januartag wurde am 12. Januar 1993 in Luzern am Vierwaldstättersee erreicht. Damals wurden 19,4 Grad gemessen.

Rekordtemperaturen an Silvester

Auch in Deutschland war es zum Jahreswechsel außergewöhnlich warm. An Silvester wurden an mehreren Stationen Rekordtemperaturen gemessen. In München stieg das Thermometer auf 20 Grad, im bayerischen Wielenbach auf 20,8 Grad und in Müllheim und Ohlsbach in Baden-Württemberg auf 20,3 Grad.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fiel der Jahreswechsel in Deutschland ungewöhnlich warm aus. Für Anfang Januar seien die Temperaturen derzeit zu mild.

2025 Sonnenstunden wurden 2022 in Deutschland gezählt

Alle Jahreszeiten waren laut den Experten 2022 durchschnittlich zu warm. Die Sonne schien so lange über Deutschland wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen. Mit 2025 Sonnenstunden im bundesweiten Mittel lag der Wert gut ein Fünftel über dem Durchschnittswert der vorangegangenen drei Jahrzehnte.

Die deutschlandweit höchste Tagestemperatur wurde im vergangenen Jahr ungewöhnlicherweise im Norden des Landes gemessen: Am 20. Juli kletterte das Thermometer in Hamburg-Neuwiedenthal auf 40,1 Grad. Den Jahrestiefstwert meldete die Station Heinersreuth-Vollhof im bayerischen Landkreis Bayreuth am 18. Dezember mit minus 19,3 Grad.

Der bisherige Temperaturrekord wurde im Jahr 2018 mit einer mittleren Temperatur von 10,5 Grad erreicht. Dieser Wert wurde laut DWD 2022 wieder erreicht und vielleicht sogar übertroffen.

Ob ein neuer Rekord aufgestellt wurde, werde sich aber erst nach Auswertung aller Daten Anfang Januar sagen lassen. Großbritannien, Irland, Frankreich und Spanien erklärten 2022 bereits zum wärmsten Jahr aller Zeiten. (Tsp, AFP, dpa)

Zur Startseite